Netflix lança 3ª temporada de Expresso do Amanhã com mudança na história

Depois de muita espera, a terceira temporada de Expresso do Amanhã chegou à Netflix e ela vem com algumas mudanças na história, como apontou o produtor executivo Christoph Schrewe.

Assim como as temporadas anteriores, a série chega com episódios semanais na Netflix, ao contrário dos outros lançamentos da plataforma, que vem com todos os episódios simultaneamente. Isso ocorre porque a série é licenciada, sendo, originalmente, da TNT (nos EUA).

O produtor executivo contou sobre o tom desse terceiro ano e como não querem simplesmente repetir o que veio anteriormente.

“O que tentamos fazer a cada temporada é amplificá-la. Acho que a série realmente encontrou sua voz no final da 1ª temporada. E então, na 2ª temporada, tentamos juntar todo esse conhecimento e levá-lo o mais longe possível. E eu adorei. Foi um enorme passeio emocionante. E então, para a terceira temporada, isso significa que você não pode fazer exatamente o mesmo”, disse o produtor executivo.

“Você quer continuar porque há um DNA na série, a energia, os personagens, suas histórias. Mas então estávamos procurando uma maneira de aumentar a energia, adicionar mais ação, colocar tudo mais no limite e amplificar a emoção do passeio de um lado. E por outro lado, cavando muito fundo no que significa se você está lá fora para sobreviver”, acrescentou Schrewe.

Mais sobre Expresso do Amanhã (Snowpiercer) na Netflix

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) se passa mais de sete anos depois que o mundo se tornou um deserto congelado. Se concentra nos remanescentes da humanidade que habitam um trem em movimento perpétuo, com 1.001 vagões, que circula o globo.

A série de Expresso do Amanhã tem Daveed Diggs (Black-ish) como protagonista, além de Jennifer Connelly.

O ator vive o ex-detetive Layton. Na primeira temporada, com receio de se juntar ao motim que acontece nos fundos do trem, o personagem pode se tornar útil para os comandantes do expresso. Enquanto isso, a atriz é Melanie, que faz parte do comando do trem.

A série foi criada por Josh Friedman e Graeme Manson.

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) está disponível pela Netflix no Brasil, com novos episódios às terças-feiras.