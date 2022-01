Netflix lança filme sobre pandemia que deixa todos os assinantes chorando

Já estamos entrando no terceiro ano da pandemia de COVID-19 e diversos filmes e séries lidaram com essa questão de forma direta ou indireta. Um novo filme da Netflix, intitulado The Falls, traz uma história ambientada na pandemia.

A trama do filme do Taiwan gira em torno de uma mãe e filha que vivem em quarentena juntas durante a era pandêmica.

O trailer de The Falls mostra a relação conturbada das duas, que claramente vai se deteriorando com o tempo.

Vale apontar que é bem difícil vermos filmes e séries gravados com os atores de máscara e essa nova obra da Netflix é uma exceção.

É claro, por lidar com a nossa realidade atual, não é algo fácil de assistir para muitas pessoas, portanto se estiver com o psicológico abalado pela pandemia, pense bastante antes de assistir.

Veja o trailer de The Falls, abaixo.

The Falls está na Netflix

“Tendo que ficar em quarentena juntos durante o COVID-19, mãe e filha são forçadas a enfrentar obstáculos e tensões pessoais em seu relacionamento”, diz a sinopse do filme.

A direção e o roteiro de The Falls é de Mong-Hong Chung, que por muitos anos trabalhou como diretor de fotografia. Esse é o oitavo trabalho dele como diretor.

O elenco conta com Alyssa Chia, Gingle Wang, Lee-zen Lee, Yi-wen Chen, Hsin-yao Huang, Waa Wei e Li-Yin Yang.

Ótimo para fãs de drama, especialmente aqueles que querem ver um retrato da situação atual, The Falls está disponível na Netflix.