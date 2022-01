Netflix perde R$ 274 bilhões do dia para a noite

A Netflix pode ter se tornado parte essencial da vida de milhares de pessoas, mas isso não quer dizer que ela esteja a salvo quando o assunto são metas, projeções e investimentos. A gigante do streaming não conseguiu cumprir a meta estabelecida e as ações dela caíram vertiginosamente em razão disso.

A empresa estabeleceu o objetivo de acumular 222 milhões de assinantes em 2021, mas não conseguiu alcançar esse número. Em decorrência disso, as ações dela caíram, resultando numa perda estimada de US$ 50 bilhões (aproximadamente R$ 274 bilhões).

Isso representa uma queda de 21,8% nas ações da gigante do streaming. Conforme o The Wrap, essas são as piores 24 horas da Netflix na bolsa de valores desde julho de 2012.

Vale apontar que as projeções para o primeiro trimestre de 2022 não são tão bons, apontando “apenas” 2,5 milhões de novos assinantes até agora.

No ano passado, na mesma época, a Netflix já tinha conseguido quase 4 milhões de novos assinantes.

Novas medidas da Netflix?

Dito isso, a Netflix vai precisar recuperar essas perdas, especialmente com tantos competidores entrando, ou crescendo, no mercado, como o Disney+, HBO Max, Peacock, Amazon Prime Video e mais.

Essa perda pode acabar resultando no aumento do número de cancelamentos da plataforma, algo que ela já tem feito com mais frequência quando comparado aos primórdios da empresa.

Assim sendo, aquelas que não alcançarem uma audiência satisfatória podem não ganhar novas temporadas. Felizmente, algumas como Bridgerton, The Witcher, Round 6 estão a salvo por conta da popularidade.

Vale apontar que até aquelas que já tiveram temporadas anunciadas podem ser canceladas, como a companhia já fez com GLOW.

Vamos aguardar para saber quais serão os próximos passos da plataforma de streaming daqui para a frente.