Netflix revela reality show com apresentação de Eliana

A Netflix revelou o trailer de Ideias À Venda, reality show que tem a apresentação de Eliana. O programa tem estreia prevista para 9 de fevereiro.

O trailer explica as regras do jogo e o que o público pode esperar. Ao que parece, o Ideias À Venda é uma mistura de Shark Tank com Canta Comigo.

O formato da Netflix é simples. Cada programa traz empreendedores com ideias diferentes. Uma plateia composta com 100 pessoas vai decidir quem leva o prêmio.

Confira abaixo o trailer do reality show Ideias À Venda, apresentado por Eliana.

“Um reality show em que, a cada episódio, 4 empreendedores apresentam seus produtos e são colocados à prova por um júri especial e 100 pessoas da plateia.

No Ideias à Venda, a apresentadora Eliana, com Luana Génot como jurada fixa, comanda uma competição que dá 200 mil reais ao melhor negócio de cada rodada. Façam suas apostas”, diz a descrição da Netflix sobre o programa.

A Netflix ainda revela que cada episódio recebe um jurado especial. “Luana contará com a participação de um jurado convidado. Camila Coutinho, Luisa Mell, Leo Picon, Mariana Rios, Enzo Celulari e Carole Crema usarão de um olhar especializado em suas áreas de atuação para avaliar os produtos apresentados no palco”, diz ainda a plataforma.

Enquanto isso, Eliana celebrou o lançamento do novo programa na Netflix:

“Estou no ar há mais de 30 anos e ainda não havia vivido essa experiência. O streaming é uma evolução incrível da comunicação audiovisual. E eu amei cada minuto, principalmente pela oportunidade de tratar, de forma leve, de um tema de que gosto tanto. Como empreendedora, adorei trocar e aprender com os participantes, com a nossa especialista Luana Genót e com os convidados maravilhosos que recebemos no painel de jurados”.

Como mencionado, Ideias À Venda, com apresentação de Eliana, chega em 9 de fevereiro na Netflix.