Netflix tem grande notícia para os fãs de Mãe Só Tem Duas

Mãe Só Tem Duas está renovada para terceira temporada na Netflix. A plataforma fez o anúncio oficial no Twitter.

No fim de 2021, o popular seriado lançou a segunda temporada. Desde então, assinantes estavam preocupados sobre a continuidade do programa.

Agora, a grande notícia chega. Mesmo com pouca divulgação antes da primeira temporada, Mãe Só Tem Duas se tornou um título popular e elogiado na Netflix.

Apesar da confirmação, a plataforma de streaming ainda não dá previsão para os novos episódios.

ANA E MARIANA TÊM UM ANÚNCIO IMPORTANTE PRA FAZER: a 3ª temporada de Mãe Só Tem Duas está confirmada. 👩‍👩‍👧‍👧💖 pic.twitter.com/qimLDIMOBH — netflixbrasil🍿 (@NetflixBrasil) January 4, 2022

A série Mãe Só Tem Duas conta com uma curiosa trama que acaba dando os mais diversos sentimentos aos fãs. Tudo começa com uma troca na maternidade.

No seriado da Netflix, dois bebês são trocados logo após o nascimento. As mães descobrem isso depois.

Assim, por conta do apego, decidem unir as duas famílias em uma. Tudo para que elas e as filhas não precisem passar por uma dor em um momento que deveria ser feliz.

“Depois de descobrirem que seus bebês foram trocados na maternidade, duas mulheres acham uma saída inusitada: formar uma família”, afirma a sinopse.

O elenco traz Ludwika Paleta, Paulina Goto e Martín Altomaro.

Mãe Só Tem Duas está disponível na Netflix.