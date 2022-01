Netflix terá série dos mesmos criadores de Big Little Lies

A Netflix anunciou Anatomy of a Scandal, nova série do criador de Big Little Lies e The Undoing, David E. Kelley. As primeiras imagens do seriado também foram reveladas.

“Sexo. Poder. Privilégio”, começa o tuite de anúncio da nova série da Netflix. “Do criador de Big Little Lies e The Undoing, chega Anatomy of a Scandal, nova série em seis partes estrelada por Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend e Naomi Scott. Estreia em 15 de abril”.

Trata-se de uma adaptação do best-seller de Sarah Vaughan. Ela conta a história de um escândalo envolvendo um político acusado de estupro.

Veja o tuite com o anúncio e as imagens de Anatomy of a Scandal, abaixo.

Sex. Power. Privilege.



From the creator of Big Little Lies and The Undoing comes Anatomy of a Scandal, a new six-part series starring Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend and Naomi Scott. Premieres April 15 pic.twitter.com/kGhOlelCje — Netflix (@netflix) January 31, 2022

Mais sobre Anatomy of a Scandal

Em Anatomy of a Scandal, Rupert Friend, de Homeland, interpreta James Whitehouse, o ministro acusado, que era casado com Sophie, vivida por Sienna Miller.

“Eu era uma grande fã do livro e da minha personagem Sophie”, disse Miller à Harper’s Bazaar UK. “Ela é multifacetada e enfrenta as consequências das decisões que tomou em sua vida de privilégios, que a estão alcançando. Adorei o arco e a jornada em que ela embarca e fiquei emocionada por fazer parte de um elenco e equipe tão talentosos”.

Michelle Dockery, de Downton Abbey, interpreta Kate, a promotora responsável pelo caso. Enquanto Naomi Scott interpreta uma das colegas de trabalho do ministro, Olivia.

SJ Clarkson dirige a minissérie, tendo já trabalho em produções como Jessica Jones, Orange is the New Black e Succession.

“Um escândalo sexual entre a elite britânica privilegiada e as mulheres apanhadas em seu rastro”, diz a breve sinopse da série.

Anatomy of a Scandal terá seis episódios ao todo e chega em 15 de abril de 2022 na Netflix.