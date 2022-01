Neto não é avisado sobre aparição em O Caos Perfeito e brinca com Neymar

O segundo episódio de Neymar: O Caos Perfeito traz trechos com o apresentador e comentarista Neto. No programa Os Donos da Bola, o ex-atleta comentou sobre a aparição surpresa na Netflix – ele não foi avisado sobre o seriado.

Neto brincou com o fato de que um trecho escolhido foi de elogios a Neymar. Em comentários, o apresentador costuma também criticar o jogador da Seleção e do PSG.

“Quero saber da Netflix quem mandou vocês botarem minha imagem na Netflix? Eu vi ontem eu na Netflix no documentário dele, elogiando. Não! É para dar cacete. Não era para estar elogiando, era para estar dando cacete. Pegaram a parte errada”, brincou o Craque Neto.

O ex-jogador ainda comentou que se a autorização foi da emissora dele, a Band, “está tudo certo”. Mas, Neto encerrou o assunto com mais um toque de humor.

“Se foi a Band que deixou, está tudo certo, beleza. Deixa eu falar uma coisa: Estou na Netflix. Eu tinha que estar naqueles filmes pornôs”, completou o apresentador.

O curioso é que Neto aparece em realmente dois trechos. Em um com uma crítica e no outro, citado, elogiando Neymar.

Com três episódios de 50 a 60 minutos cada, a série apresenta um lado ainda pouco conhecido de Neymar Jr., sem fugir das controvérsias.

A obra resgata parte da história do jogador e acompanha sua ascensão à fama no Santos, seus dias de glória no FC Barcelona e a montanha-russa com a Seleção Brasileira e o Paris Saint Germain. Também revela a máquina de marketing por trás de Neymar, comandada por seu pai, Neymar da Silva Santos, mais conhecido como Neymar Pai.

Repleta de estrelas, há ainda depoimentos dos jogadores David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves e Thiago Silva e dos atletas Gabriel Medina e Bruninho, entre outras lendas, que avaliam o lugar de Neymar na história do esporte.

Neymar: O Caos Perfeito é dirigida por David Charles Rodrigues e tem como produtores-executivos LeBron James e Maverick Carter, por meio de sua marca de empoderamento esportivo vencedora do Emmy, UNINTERRUPTED.

Neymar: O Caos Perfeito já está disponível na Netflix.