Noivado de atriz de Para Todos os Garotos que Já Amei tem detalhe emocionante

Lana Condor, de Para Todos os Garotos que Já Amei, anunciou recentemente ter ficado noiva de Anthony De La Torre e o pedido veio acompanhado de um detalhe emocionante.

A atriz revelou no Instagram que o noivo dela fez questão de encomendar o anel da Paris Jewellers, cujas donas são vietnamitas, tal qual a atriz de Para Todos os Garotos que Já Amei;

Continua depois da publicidade

“Dizer SIM foi a decisão mais fácil que já tomei. Eu me considero a mulher mais sortuda do mundo por viver em sua esfera. Além do meu pai, sem dúvida, você é o maior homem do mundo. Emmy e Timmy disseram que já era hora de mamãe e papai ficarem noivos!!!”, começa a legenda no Instagram da atriz de Para Todos os Garotos que Já Amei.

“Anthony trabalhou com a INCRÍVEL @parisjewellerscanada, do Vietnã, para projetar a peça mais impressionante que eu já vi! O fato de ele saber o quão importante era para mim que ele colaborasse com uma empresa vietnamita para ajudar a projetar meu anel é uma prova de quão verdadeiramente atencioso ele sempre é. Mal posso esperar para ser sua esposa, querido. Eu te amo um milhão de vezes”, continua o texto.

A data do casamento dos dois ainda não foi anunciada. Confira, abaixo, a publicação de Lana Condor.

Para Todos os Garotos que Já Amei terá série na Netflix

Para Todos os Garotos que Já Amei terá uma série derivada na Netflix. O título é XO, Kitty.

A nova série gira em torno de Kitty, que viaja meio mundo para se reunir com seu namorado de longa distância e logo percebe que os relacionamentos são muito mais complicados quando é o seu próprio coração em jogo.

A criadora de Para Todos os Garotos que Já Amei, Jenny Han, é uma das produtoras da nova série. Sascha Rothchild, de O Clube das Babás, também é parte da equipe criativa.

Ainda não há data de lançamento definida para XO, Kitty, da Netflix.