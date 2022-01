Nova cruzada começa em teaser da continuação de Vikings na Netflix

A Netflix divulgou o épico teaser de Vikings: Valhalla. A série serve como uma continuação do aclamado seriado sobre os guerreiros nórdicos.

Nesse caso, a história da nova Vikings dá um salto no tempo de 100 anos. A intenção é acompanhar uma nova geração de personagens e novas cruzadas.

Continua depois da publicidade

No teaser, uma luta pelo controle da Inglaterra pode ser conferida. A Netflix até adianta que “Londres nunca mais será a mesma”.

Como foi confirmado antes, Vikings: Valhalla chega em 25 de fevereiro na Netflix. Confira abaixo o teaser da nova série.

Mais sobre a continuação de Vikings na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, viverá Leif Eriksson. Frida Gustavsson será Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter será Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, será o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson será Olaf Haraldsson, Laura Berlin viverá Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, será o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson viverá Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla chega em 25 de fevereiro de 2022 na Netflix. Já todas temporadas de Vikings seguem na plataforma.