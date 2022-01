Nova Rebelde cria rivalidade com série da Netflix

O lançamento de Rebelde na Netflix levantou uma comparação entre a crítica e espectadores. A nova versão da novela, feita em formato de seriado, lembra aspectos de Elite.

A popular série espanhola da Netflix está indo para quinta temporada, focando nos dramas, romances e mistérios do colégio Las Encinas. A única diferença para muitos seria a característica musical.

A Rebelde da Netflix chegou modernizada, se encaixando também em algumas características do streaming. Entre elas, cenas mais ousadas para os romances dos personagens.

Assim, pelo cenário, por envolver estudantes em dramas e até um mistério, Rebelde e Elite são comparadas. Mas, nas redes sociais, uma outra situação foi vista.

Espectadores e fãs das duas séries trocam comparações, mas defendendo a sua preferida. Para alguns, Rebelde é muito melhor que Elite – enquanto outros chamam a nova série de “versão barata” da produção espanhola.

A rivalidade apenas mostra como Elite e Rebelde estão populares na Netflix. Confira abaixo as reações.

Mais sobre a série de Rebelde na Netflix

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

A trama da novela é um reboot da produção original, não uma continuação direta da história de Mia, Roberta, Lupita, Giovanni, Miguel e Diego.

Na nova Rebelde, fãs podem acompanhar a rotina de uma nova geração de alunos na escola Elite Way, que também foi o cenário da série da Televisa.

Como a sinopse já indica, a nova história traz muitas semelhanças com o enredo original – como a presença de uma seita secreta que ameaça os novos estudantes.

Estão no elenco de Rebelde os atores Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka), Lizeth Selente (Andi), Alejandro Puentes (Sebastián) e Leonardo de Lozanne (Marcelo).

Estefanía Villarreal, a intérprete de Celina no Rebelde original, reprisa sua performance, dessa vez como diretora do Elite Way.

Giovanna Grigio, atriz brasileira famosa por performances em Chiquititas, Malhação e As Five, interpreta Emilia.

Rebelde está com a primeira temporada disponível na Netflix. Já Elite tem quatro temporadas no serviço.