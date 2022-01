Nova série de How I Met Your Mother ganha data de estreia no Brasil

How I Met Your Father, série derivada de How I Met Your Mother, finalmente ganhou a data de estreia no Brasil. O seriado chegará em 9 de março.

Exibida pelo Hulu nos EUA, a série chegará ao Brasil pelo Star+. Vale apontar que ambas as plataformas de streaming pertencem à Disney, mas o Hulu não está disponível no Brasil.

Continua depois da publicidade

“Em um futuro próximo, Sophie está contando a seu filho a história de como ela conheceu seu pai: uma história que nos leva de volta ao presente, onde Sophie e seu grupo de amigos unidos estão no meio de descobrir quem eles são, o que eles querem sair da vida e como se apaixonar na era dos aplicativos de namoro e das opções ilimitadas,” diz a sinopse oficial.

No Twitter, o Star+ trouxe cartelas com descrições dos personagens centrais da nova série. Veja abaixo.

Nova How I Met Your Mother faz grande mudança na série original

O trailer de How I Met Your Father começa com uma reviravolta sobre a maneira como a história é contada.

O vídeo mostra Kim Cattrall como a “Velha Sophie” contando sua história, enquanto o “Velho Ted”, com voz de Bob Saget, nunca apareceu em How I Met Your Mother.

Bob Saget sempre deu voz ao “Velho Ted” na série de TV, e quando o Ted de 2030 foi mostrado no final de How I Met Your Mother, ele foi retratado por Josh Radnor com maquiagem.

Em vez de apenas usar Kim Cattrall para dublar a “Velha Sophie”, o trailer de How I Met Your Father sugere que ela será uma figura presente na tela, desviando-se da fórmula de How I Met Your Mother de mostrar apenas os filhos no futuro.

Vale lembrar que a Sophie mais nova será interpretada por Hilary Duff em How I Met Your Father. Ela é a protagonista da nova série.

How I Met Your Father chega em 9 de março no Star+.