Nova temporada de Grey’s Anatomy é interrompida

A ABC suspendeu as gravações dos novos episódios da décima oitava temporada de Grey’s Anatomy, de acordo com o TV Line. O motivo está relacionado ao aumento dos casos de COVID-19 ao redor do mundo.

Outras produções da ABC também tiveram as suas gravações paralisadas. Pelo que se sabe, nenhuma equipe teve caso positivo de COVID-19, então as gravações estão sendo suspensas mais por precaução.

Fontes dizem que a paralisação deve permanecer por alguns dias. Felizmente, esses atrasos não devem trazer grandes impactos na programação das séries nos Estados Unidos.

Vale lembrar que a ABC supostamente está em negociações para a renovação de Grey’s Anatomy para mais uma temporada. No entanto, ainda não há uma confirmação oficial sobre essa potencial décima nona temporada.

Grey’s Anatomy é um grande sucesso da TV

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A décima oitava temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play.

Station 19, a derivada, também está no Star+.

