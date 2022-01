O assassino da 5ª temporada de Riverdale é real e tem história macabra

Na quinta temporada de Riverdale – já disponível no catálogo brasileiro da Netflix – um dos maiores mistérios é a identidade do Assassino do Saco de Lixo, também conhecido como Serial Killer TBK (Trash Bag Killer). Para caracterizar o elusivo matador, os roteiristas da série se basearam em uma macabra história da vida real.

A possibilidade de Riverdale ter um novo serial killer foi introduzida no sétimo episódio da quinta temporada, mas sua presença não deve desviar as atenções sobre o assassino que tem perseguido Betty desde o início do salto temporal.

O Assassino TBK é um serial killer que Betty tenta capturar para o FBI, mas no final das contas, é a personagem de Lili Reinhart que acaba capturada.

O site Seventeen explicou tudo que os fãs da série precisam saber sobre a sinistra inspiração real do Assassino TBK; veja abaixo.

A história real do Assassino TBK em Riverdale

Muitos fãs não sabem, mas o Assassino TBK de Riverdale é inspirado em um matador da vida real: Patrick Kearney, que assim como o personagem da série, é conhecido como ‘Serial Killer do Saco de Lixo’.

Kearney é um assassino, canibal, pedófilo e necrófilo, que pode ter feito até 43 vítimas na Califórnia, entre 1965 e 1977.

Assim como o personagem de Riverdale, o assassino costumava esquartejar os corpos das vítimas e armazenar as partes em sacos de lixo – que posteriormente, eram usadas para desovar os cadáveres.

Uma das principais diferenças entre Patrick Kearney e o assassino de Riverdale é o fato do personagem cultivar uma predileção por vítimas mulheres. Kearny, por sua vez, só matava homens e garotos.

Patrick Kearney é considerado um dos serial killers mais prolíficos da história dos Estados Unidos. Provavelmente, nunca saberemos o verdadeiro número de vítimas do assassino, que varia entre 21 e 43.

E afinal de contas, o que aconteceu com o assassino em série? Patrick Keaney foi preso em 1977, e para evitar a pena de morte, se declarou culpado pela morte de 28 pessoas.

O assassino foi condenado a 28 penas de prisão perpétua. Atualmente com 82 anos, ele continua preso na Penitenciária Estadual de Mule Creek, na Califórnia.

Em Riverdale, após o salto temporal, Betty se torna uma trainee no FBI, e começa a investigar um misterioso assassino que desmembra suas vítimas com uma serra elétrica e guarda os restos em sacos de lixo.

E qual é a verdadeira identidade do assassino de Riverdale? Só assistindo à quinta temporada para descobrir.

A quinta temporada de Riverdale está disponível na Netflix.