O Caos Perfeito cria polêmica entre pai e ex de Neymar

O documentário Neymar: O Caos Perfeito criou polêmica entre Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, filho de 10 anos dela com Neymar, e o pai do jogador do futebol.

Em determinado momento da série documental, Neymar da Silva disse ser fácil ter filhos quando se tem dinheiro, o que não agradou muito Carol Dantas.

No Instagram, ela publicou uma série de stories comentando essa noção do pai do jogador de futebol, explicando a dificuldade de ser mãe, um trabalho em tempo integral.

“Ser mãe também é um grande trabalho! Quero ver quem acha que é ‘fácil’, cuidar tão bem. Amo ser mãe, principalmente se ser mãe fosse só brincar e passear com o filho, ir para parque na rua. Correr, brincar, printar, jogar. Se fosse assim estava ótima. Mas ser mãe é cansativo, mesmo assim eu amo todas as funções. Ser mãe é uma empresa. Só que a mãe, e alguns pais também, faz todas as funções. Na alimentação, nos estudos, no futuro, nas amizades. Explicar as coisas para seu filho. Fazer almoço, lavar a roupa”, começou Carol.

“Não é só pensar em comprar roupa. Tem que pensar o que é melhor para alimentação e educação. É muito difícil. Ainda mais que hoje em dia está muito difícil de educar, às vezes você quer uma coisa para seu filho, mas há tantas informações vindo de tantos lugares. Aqui em casa eu não deixo o Davi ficar usando computador e celular o tempo inteiro. Ele usa mais quando viaja, ou vai para a casa do pai dele. Aqui em casa só de fim de semana”.

“A fase dos 10 anos está sendo engraçada. No meu caso, aqui em casa, parece que ele não sabe se ele quer entrar na pré-adolescência ou continuar sendo uma criança. Fico meio perdida!”, finalizou a cantora e influenciadora digital.

Com três episódios de 50 a 60 minutos cada, a série apresenta um lado ainda pouco conhecido de Neymar Jr., sem fugir das controvérsias.

A obra resgata parte da história do jogador e acompanha sua ascensão à fama no Santos, seus dias de glória no FC Barcelona e a montanha-russa com a Seleção Brasileira e o Paris Saint Germain. Também revela a máquina de marketing por trás de Neymar, comandada por seu pai, Neymar da Silva Santos, mais conhecido como Neymar Pai.

Repleta de estrelas, há ainda depoimentos dos jogadores David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves e Thiago Silva e dos atletas Gabriel Medina e Bruninho, entre outras lendas, que avaliam o lugar de Neymar na história do esporte.

Neymar: O Caos Perfeito é dirigida por David Charles Rodrigues e tem como produtores-executivos LeBron James e Maverick Carter, por meio de sua marca de empoderamento esportivo vencedora do Emmy, UNINTERRUPTED.

Neymar: O Caos Perfeito já está disponível na Netflix.