O Caos Perfeito: Série com Neymar chega a Netflix

Como um dos jogadores de futebol mais populares do mundo, Neymar até demorou para ganhar um documentário na internet. Mas fãs do astro podem comemorar: a série documental Neymar: O Caos Perfeito, sobre a trajetória do atleta, acaba de chegar ao catálogo da Netflix. O projeto traz revelações surpreendentes e oferece ao público um olhar especial sobre o talento do jogador.

Neymar: O Caos Perfeito tem direção de David Charles Rodrigues, e traz três episódios de 50 a 60 minutos. Cada um deles aborda um período específico da trajetória do atleta, de sua infância humilde ao sucesso internacional.

Para a surpresa de muita gente, o documentário conta com o investimento do atleta LeBron James, da NBA, que atua como produtor-executivo, junto com o empresário esportivo Maverick Carter.

Revelamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix e fãs de futebol precisam saber sobre Neymar: O Caos Perfeito na plataforma; veja.

“Aclamado e criticado no mundo todo, Neymar compartilha os altos e baixos de sua vida pessoal e da brilhante carreira no futebol”, afirma a sinopse oficial de Neymar: O Caos Perfeito na Netflix.

O documentário tem o objetivo de apresentar aos fãs um lado pouco conhecido de Neymar Jr., com entrevistas exclusivas e vídeos inéditos.

A série acompanha a carreira de Neymar desde seus primeiros treinos no Santos, à ascensão do atleta na Europa, passando pela fama no Brasil e às polêmicas com a Seleção Brasileira e o Paris Saint-Germain.

O Caos Eterno mostra também a verdadeira indústria de marketing que traça os rumos da carreira do atleta, comandada pelo pai do astro.

A produção da Netflix traz depoimentos de algumas das maiores estrelas do futebol, como David Beckham, Kylian Mbappé, Daniel Alves, Thiago Silva e Lionel Messi.

Também estão no documentário amigos pessoais de Neymar, como o surfista Gabriel Medina, e outras lendas do esporte.

“Hoje é um dia muito especial para mim e acredito também para todos os que estiveram comigo nesta longa jornada desde que comecei no futebol. Minha história toda, dentro e fora do campo, com muitos bastidores, depoimentos, gestão de carreira e muito mais. Ansioso é pouco”, afirmou Neymar em suas redes sociais após a divulgação do primeiro trailer do documentário.

Em uma entrevista à Jovem Pan, Neymar explicou porque a série da Netflix ganhou o nome de O Caos Perfeito.

“Tive contribuição no nome, sim. Sempre falaram muito em caos, que eu causo alvoroço aonde eu vou. Meus amigos falam isso até hoje. E minha vida sempre foi um caos perfeito. Então, esse nome me veio à cabeça na hora, eu falei para todo mundo que encaixaria com meu perfil, com meu nome, com a minha vida. Acabou se tornando o nome da série”, contou Neymar.

Embora tenha tudo para conquistar o público da Netflix, particularmente os fãs de futebol, o documentário foi alvo de críticas pela imprensa especializada.

O site Notícias da TV, por exemplo, afirmou que O Caos Perfeito é um documentário “vazio”, e que “só exalta o ego do jogador”.

Neymar: O Caos Perfeito estreou na Netflix em 25 de janeiro. Veja abaixo o trailer.