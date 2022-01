O Livro de Boba Fett: Quem é o novo Wookiee na série de Star Wars

Alerta de spoilers

Star Wars: O Livro de Boba Fett trouxe um novo personagem no segundo episódio no Disney+. Trata-se do Wookiee conhecido como Black Krrsantan.

Na franquia, o Wookiee mais famoso de todos é o Chewbacca, companheiro inseparável de Han Solo. Com isso, com a aparição de outro personagem da mesma raça, esse novo caçador de recompensas chama atenção.

Apesar da estreia na TV, o Black Krrsantan foi criado para os quadrinhos de Star Wars, onde apareceu pela primeira vez. Esse Wookiee teve que fugir de casa e foi treinado para ser um gladiador das galáxias por causa do seu jeito violento.

O treinamento fez dele um dos principais caçadores de recompensas da galáxia, trabalhando com ou contra personagens como Boba Fett e Han Solo.

Para fãs dos quadrinhos de Star Wars, Krrsantan é um dos personagens favoritos. Além disso, ele tem muitas histórias, já que apareceu pela primeira vez em 2015 em uma HQ de Darth Vader, que se passa logo depois de Star Wars: Uma Nova Esperança.

“O Livro de Boba Fett é uma emocionante aventura de Star Wars. Veremos lendário caçador de recompensas Boba Fett e a mercenário Fennec Shand navegando pelo submundo da galáxia, quando retornam às areias de Tatooine para reivindicar o território antes governado por Jabba o Hutt e seu sindicato do crime”, diz a sinopse oficial.

Temuera Morrison e Ming-Na Wen retornam como Boba Fett e Fennec Shand, respectivamente. Eles interpretaram os papéis em The Mandalorian. Morrison ingressou no universo Star Wars em Ataque dos Clones, como Jango Fett (e seus clones).

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson trabalham como produtores executivos.

