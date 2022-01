O melhor episódio de The Witcher revela o maior problema da série

A primeira temporada de The Witcher apresentou um grande problema ao ser dividida em diversas linhas temporais distintas. Isso foi embora, mas a série da Netflix continua com um defeito evidente.

Esse problema fica bastante claro se compararmos os outros episódios da segunda temporada ao primeiro dela.

Essencialmente, o capítulo inaugural do segundo ano é um conto adaptado, com início, meio e fim, o que permite que nos importemos com os personagens mostrados.

Já os episódios que vem depois desse mostram diversas outras histórias, dividindo a narrativa e nenhuma delas chega a ser encerrada apropriadamente. Os episódios são abertos e não funcionam como obras que podem ser aproveitadas isoladamente.

É necessário assistir tudo e ainda assim o fim da temporada não dá uma sensação de conclusão (não definitiva, claro, já que há outras temporadas). Não há recompensa ao espectador ao fim dessa leva de episódios.

Por essa razão, o primeiro capítulo da segunda temporada de The Witcher facilmente é o melhor da temporada.

