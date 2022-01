O motivo que fez muitos fãs desistirem de The Walking Dead

Muitos fãs de The Walking Dead desistiram da série na sétima temporada. Aqui está o motivo para isto ter acontecido (via Looper).

De acordo com vários fãs de The Walking Dead, apesar do bom começo, a sétima temporada se tornou decepcionante e muitos nem mesmo chegaram a terminá-la.

No Reddit, um internauta deu alguns motivos para a sétima temporada não ter dado certo, incluindo diálogos instáveis, sequências de ação ruins, um enredo inconsistente e uma quantidade desnecessária de brutalidade.

Isso fez com que outros fãs não apenas concordassem com esses sentimentos, mas adicionassem algumas observações próprias que os afastaram de The Walking Dead na sétima temporada.

Sétima temporada desagradou muitos fãs

“Simplesmente se arrastou como nenhuma outra temporada”, comentou outro internauta, apontando que a sétima temporada teve mais episódios do que o necessário.

Outra pessoa acrescentou que a sétima temporada também falhou no que diz respeito ao conflito entre Rick e Negan, entregando uma “briga entre dois fanfarrões” em oposição à guerra que havia sido prometida.

Outro usuário observou que a sétima temporada, assim como a oitava temporada, torturou os fãs matando personagens muito queridos da série, tornando desagradável ​​de assistir.

A série teve algumas boas histórias desde a sétima temporada, mas nunca se recuperou totalmente em termos de audiência. Ainda assim, The Walking Dead se consolidou como uma popular franquia de TV.

No Brasil, The Walking Dead está disponível na Netflix e no Star+.

