O pior personagem de Arquivo 81 é quem fãs menos imaginam

O pior personagem de Arquivo 81 pode ser quem os fãs menos imaginam. A série está disponível pela Netflix.

O Comic Book Resources compartilhou uma matéria apontando que Dan é, na verdade, o pior personagem do seriado da Netflix. O motivo é simples: ele é um amigo verdadeiramente terrível.

Em Arquivo 81, Dan está sempre fazendo exigências ao colega Mark, mas raramente demonstra algum tipo de gratidão.

Na verdade, mesmo quando seus pedidos são os mais absurdos, Dan entende como tarefas bastante simples para o amigo, chegando a ficar frustrado quando as suas exigências não são atendidas da maneira que ele deseja.

Dan e Mark chegam a brigar em um ponto, basicamente por culpa do primeiro. Enquanto Mark nunca reclama, Dan se mostra um sujeito ingrato e nada compreensivo, e embora ele não seja exatamente uma pessoa ruim, é um problema que ele não valorize a sua amizade.

A história de Arquivo 81 na Netflix

Em Arquivo 81, Dan Turner, interpretado por Mamoudou Athie, é o protagonista, e assume o papel de arquivista.

O hobby de Dan envolve a restauração de antigas fitas VHS, mas tudo muda quando o arquivista recebe a visita do milionário Virgil.

Virgil pede para Dan restaurar diversas fitas VHS queimadas no incêndio que destruiu o complexo de apartamentos conhecido como The Visser.

O único lugar que o milionário enxerga como digno para o projeto de restauração é um laboratório no meio do nada. Com relutância, Dan aceita a proposta, e passa a viver em total solidão pelas próximas semanas.

As regras do trabalho são bastante simples: Dan não pode entrar em contato com ninguém além do próprio Virgil e de funcionários de sua empresa.

Quando Dan começa a restaurar as fitas, a segunda narrativa de Arquivo 81 se inicia.

Os vídeos pertenciam a Melody Pendras, uma residente de The Visser nos anos 90. A jovem estudante de sociologia criava um projeto audiovisual sobre a busca por sua mãe biológica, que supostamente mantinha uma forte conexão com o complexo de apartamentos.

No entanto, à medida que Melody descobre estranhas melodias cantaroladas pelos dutos de ar – e vizinhos ainda mais sinistros –, Dan também começa a viver as mesmas experiências.

Arquivo 81 está disponível na Netflix com a primeira temporada.