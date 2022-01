O primeiro de 2022: Netflix chateia fãs com cancelamento de série latina

A Netflix tem o primeiro cancelamento de 2022. A série latina Gentefied foi cancelada após duas temporadas na plataforma de streaming.

A decisão foi tomada após a estreia do segundo ano. Nesse caso, a Netflix não dará uma terceira temporada de despedida para a produção.

O Deadline relembra que a segunda temporada de Gentefied não entrou no Top 10 da Netflix. A audiência pode ter motivado o fim do seriado latino.

Gentefied foi elogiada com a história dos primos mexicanos que perseguem o sonho americano nos EUA. A primeira temporada, por exemplo, teve 96% de aprovação no Rotten Tomatoes – enquanto o segundo ano teve aclamação máxima, com 100%.

Os espectadores da série latina ficaram chateados nas redes sociais.

“Gentefied foi cancelada, mas não Emily em Paris?”, questionou um.

“Eu li que Gentefied foi cancelada e fiquei chateada. Era uma série que eu gostava. Todos que trabalharam na série de atores, escritores, produtores e atores convidados tiveram um grande impacto”, destacou mais uma espectadora.

Confira abaixo as reações.

Mais sobre Gentefied na Netflix

Como citado, a primeira temporada de Gentefied inicia apresentando a vida de três primos de família mexicana que tentam se virar nos Estados Unidos. Junto com o sonho americano, eles devem defender a avó imigrante e o negócio de tacos da família.

Além dos desafios familiares, os personagens ainda lidam com os próprios dramas, como romances e o amadurecimento. Na segunda temporada um tema de impacto é a política sobre imigrantes dos EUA e como pessoas são separadas ao serem deportadas.

O elenco da série latina da Netflix teve JJ Soria, Carlos Santos, Joaquin Cosio, Annie Gonzalez, Karrie Martin Lachney e Julissa Calderon.

Como mencionado, Gentefied foi cancelada na Netflix, ficando com duas temporadas na plataforma.