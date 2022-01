O que o elenco de Vikings está fazendo hoje em dia

Após conquistar fãs no mundo inteiro, Vikings chegou ao fim em 2020. A série terminou com o desfecho surpreendente das histórias de Bjorn, Ivar, Lagertha e outros personagens inesquecíveis – além de Ragnar Lothbrok, que deixou a série em sua 4ª temporada. Agora, os fãs de Vikings querem saber: por onde anda o elenco da produção em 2022?

Vale lembrar que, mesmo antes da série exibir seu episódio final, a Netflix já havia confirmado a produção do primeiro derivado das aventuras nórdicas.

Trata-se de Vikings: Valhalla, uma das produções mais aguardadas da plataforma. Ambientada no século XI, 100 anos após os eventos da série original, a trama vai abordar icônicos personagens da história da Escandinávia e das lendas nórdicas.

Enquanto Vikings: Valhalla não chega à Netflix (confira ao final da matéria a data de estreia), mostramos tudo que o elenco da série original está fazendo hoje em dia.

Travis Fimmel – Ragnar Lothbrok

Após conquistar fãs no mundo inteiro como o lendário Ragnar Lothbrok, Travis Fimmel interpretou o protagonista Anduin Lothar na adaptação do game World of Warcraft para os cinemas. Depois, o australiano deu vida ao Major Harry Smith no filme de ação Danger Close.

O projeto mais recente (e atual) do ator é a série Raised By Wolves. Na produção futurista da Apple TV+, Travis Fimmel interpreta um guerreiro ateu que rouba a identidade de um soldado religioso para sobreviver a uma intensa guerra entre duas facções de uma sociedade distópica. A produção já foi renovada para sua segunda temporada.

Katheryn Winnick – Lagertha

Lagertha é considerada uma das personagens mais populares de Vikings, graças à ótima atuação e ao carisma de Katheryn Winnick. A atriz – que na vida real também é especialista em artes marciais – participou em 2020 do filme Wander, a história de dois teóricos de conspiração que investigam um misterioso assassinato. No longa, Katheryn contracena com Aaron Eckhart e Tommy Lee Jones.

Em 2021, Katheryn Winnick atuou em Liam Neeson no filme de ação Na Mira do Perigo, e em seguida, participou do drama Dia da Bandeira, dirigido por Sean Penn. Atualmente, Winnick é uma das protagonistas da série criminal Big Sky, na qual interpreta uma ex-policial que trabalha como detetive particular.

Clive Standen – Rollo

Antes da temporada final, Clive Standen já havia deixado o elenco de Vikings. Na épica série, o ator interpretou Rollo, o feroz e traiçoeiro irmão de Ragnar. Após sua última performance na produção, Standen interpretou um ladrão de joias no filme Vault. No longa, o personagem se envolve em um plano arriscado para roubar 30 milhões de dólares de um cofre da máfia.

Entre 2017 e 2018, Clive Standen também protagonizou a série Busca Implacável, baseada no filme de Liam Neeson. Além disso, contou com um papel importante na série Council of Dads, que foi cancelada após uma temporada. Atualmente, o eterno Rollo se prepara para o lançamento do filme de ação Vendetta.

Alexander Ludwig – Bjorn Ironside

Após a morte de Ragnar Lothbrok, Bjorn Ironside tornou-se o protagonista de facto de Vikings. Na temporada final é a trama do primogênito que dá o tom dos episódios. Desde o desfecho da série, o astro Alexander Ludwig tem atuado principalmente em filmes de ação e esportes. O ator está em Corações de Campeões – sobre um time de remo treinado por um veterano do exército – e Campeões Nacionais, um drama sobre futebol americano protagonizado por JK Simmons.

Mais recentemente, Alexander Ludwig passou a interpretar o lutador profissional Ace Spade na série Heels, da plataforma Starz. Como co-protagonista da produção, Ludwig contracena com Stephen Amell, o Arqueiro Verde do Arrowverso. A série já foi renovada para a 2ª temporada, que deve estrear ainda em 2022.

Alex Høgh Andersen – Ivar

Por várias temporadas, Alex Høgh Andersen encantou (e assustou) fãs de Vikings como o temido Ivar Sem Ossos, um dos personagens mais complexos da série. Na época do desfecho da série, o ator prometeu retornar a projetos de sua terra natal, a Dinamarca.

Desde então, o ator está envolvido na série dramática Centrum, criada por Jonas Risvig e Jesper Christensen. A produção aborda a rotina de um grupo de jovens durante a pandemia de Covid-19. Andersen também está em A Sombra dos Meus Olhos, filme de guerra que conta a história real de um bombardeio britânico que matou mais de 120 pessoas em Copenhague.

Jordan Patrick Smith – Ubbe

Muitos fãs de Vikings consideram Ubbe um dos melhores filmes de Ragnar. Afinal de contas, o personagem carrega algumas das principais qualidades (e poucos defeitos) do pai. No final da série, Ubbe passa por diversas reviravoltas e se torna um grande aventureiro, deixando a Escandinávia para trás em busca de novas descobertas e culturas.

Após Vikings, Jordan Patrick Smith se destacou por sua performance como William na série Lovecraft Country. O personagem é um homem charmoso e interessante, que carrega consigo um chocante segredo.

Gustaf Skarsgård – Floki

Vindo de uma grande dinastia de atores, Gustaf Skarsgård ganhou fãs no mundo inteiro por sua atuação como o divertido e inteligente Floki, o Construtor de Barcos, em Vikings. Após anos afastado da série, o ator retorna na temporada final em uma participação super especial.

Depois do desfecho de Vikings, Gustaf interpretou outro personagem místico: o Mago Merlin na série Cursed, na Netflix. Protagonizada por Katherine Langford, a produção acompanha as aventuras da jovem sacerdotisa Nimue na época do Rei Arthur. Mais recentemente, Gustaf também interpretou um imigrante sueco que se muda para os Estados Unidos no filme Os Imigrantes, de Erik Pope.

Vikings: Valhalla, o derivado de Vikings na Neflix, tem previsão de estreia para 25 de fevereiro de 2022.