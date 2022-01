Onde estão os personagens de How I Met Your Mother e como podem voltar em nova série

How I Met Your Father estreou nos Estados Unidos e trouxe um indicativo interessante para os fãs de How I Met Your Mother. A linha do tempo se cruza diretamente com a original, abrindo espaço para retornos dos amados personagens.

A derivada se passa no mesmo universo da comédia principal, começando em 2022. Como se sabe, How I Met Your Mother terminou em 2013, mas mostrou como seria o futuro dos protagonistas.

Como os fãs podem lembrar, o fim de How I Met Your Mother trouxe o que acontece com Ted, Robin, Lily, Marshall e Barney de 2013 até 2030, época em que o Ted do futuro narra toda história.

Sendo assim, How I Met Your Father pode dar uma chance para que os espectadores curtam mais um pouco dos personagens originais em uma fase completamente diferente da vida deles. Por enquanto, nada está confirmado, mas o indicativo dá grande expectativa aos fãs.

Confira abaixo onde estão os personagens de How I Met Your Mother durante os eventos de How I Met Your Father.

Ted e Tracy

Em How I Met Your Father, Ted e Tracy estão casados há dois anos, depois de nove juntos, e estão criando os pequenos Luke, de 5, e Penny, de 7. Ted ainda é professor de arquitetura e Tracy publicou o livro dela sobre pobreza em 2021. Nessa época, os dois seguem em Nova York, onde a derivada se passa. O fato triste é que Tracy morre em 2024 – o que pode ser referenciado caso a nova comédia siga até esse ano.

Marshall e Lily

A aparição de Marshall pode ser a mais provável pela posição que o personagem assume. Em 2020, ele concorre para Suprema Corte de Nova York e consegue o cargo. Assim, em 2022 ele ainda deve estar na cidade, junto com Lilly e as crianças, que moram no subúrbio.

Barney

O conquistador favorito de todos ganhou o amor da vida dele em 2020 em uma das cenas mais comoventes de How I Met Your Mother. Após ser pai, imagina-se que Barney esteja criando a filha em Nova York e ainda trabalhando na GNB. A única dificuldade da participação é o status da carreira de Neil Patrick Harris, que virou uma estrela de cinema – podendo ser complicado um retorno para TV.

Robin

Robin é a personagem mais distante de How I Met Your Mother, mas uma aparição em How I Met Your Father não seria difícil. Após o divórcio com Barney, ela segue a carreira como uma repórter famosa – podendo aparecer a qualquer momento na TV. As passagens dela em Nova York são apenas para ter conversas esporádicas com Lily. Apenas em 2030 é que ela fica com Ted (em final não aceito por muitos fãs).

How I Met Your Mother está disponível no Star+ no Brasil. Já How I Met Your Father ainda não tem previsão de estreia por aqui.

Clique aqui para assinar o Star+ e assistir a amada comédia.