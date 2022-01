Os enganos de The Witcher que fãs não perceberam na Netflix

Assim como outras séries, The Witcher tem alguns erros de continuidade na Netflix. Com duas temporadas, ao menos quatro enganos foram notados na produção estrelada por Henry Cavill.

Esses enganos até são esperados. O universo de The Witcher se assemelha a um mundo medieval, com muitos detalhes que devem ser cuidados para também fazer justiça ao que já foi descrito nos livros da franquia e apareceu nos games.

Como se sabe, The Witcher segue o bruxo Geralt de Rívia, interpretado por Henry Cavill. O caçador de monstros vira um dos principais nomes do Continente quando se torna o protetor da poderosa Princesa Ciri.

Confira abaixo quatro enganos cometidos por The Witcher na Netflix.

Uma dança com passos errados em The Witcher

No primeiro episódio de The Witcher, The End’s Beginning, uma dança acontece no castelo enquanto discussões políticas são ouvidas. Se os espectadores notarem, os passos não combinam.

A dança deveria seguir os dois personagens que aparecem na frente. Mas, os dançarinas do fundo criam passos diferentes, com uma dança realmente curiosa.

O cavalo de Geralt

No segundo episódio de The Witcher, mais um engano pode ser notado na Netflix. Geralt está em viagem com Jaskier e para em um ponto para investigar, prendendo o cavalo dele.

De forma muito rápida, a situação se resolve. Em um segundo, Geralt ainda está amarrando o cavalo, e no segundo seguinte, o cavalo já está com a cabeça erguida e o bruxo de Henry Cavill parece que nem parou para prendê-lo. Foi impossível o que aconteceu na cena.

Mudança de perucas em The Witcher

Ainda no segundo capítulo de The Witcher, mais uma confusão foi feita. Na fuga, Ciri tenta deixar o cabelo escuro com lama, mas a peruca não acompanha a tendência.

Logo após passar a lama no cabelo, Ciri volta a aparecer com ele na cor original. Apenas quando a personagem volta a aparecer em caminho ao acampamento é que a peruca volta estar suja e mais escura.

Luvas deram o que falar em The Witcher

Os primeiros capítulos de The Witcher na Netflix tiveram algumas dificuldades. Já que esse quarto erro foi visto no terceiro episódio ainda da primeira temporada. Na luta de Geralt e Striga, o bruxo vai para o chão e tenta usar magia para quebrá-lo.

Nesse momento, as luvas que estão no local voam para longe. Mas, logo depois, as luvas voltam exatamente para o mesmo lugar no seriado.

Estrelada por Henry Cavill, The Witcher está com duas temporadas na Netflix.