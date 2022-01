Os Simpsons: O maior problema da série continua na 33ª temporada

Até agora, a 33ª temporada de Os Simpsons mostrou a série continuar a contar com celebridades convidadas em quase todos os episódios, resultando em uma série de aventuras que passam mais tempo apresentando novos personagens do que priorizando as desventuras da família do título.

Desde que a série começou há mais de trinta anos, celebridades convidadas fizeram parte do que torna Os Simpsons um ótimo desenho.

A comédia de animação anárquica foi capaz de apresentar alguns nomes impressionantes ao longo das décadas e consistentemente trouxe performances engraçadas e auto-depreciativas de atores, cantores e figuras públicas.

Mesmo celebridades que rejeitam participações especiais em Os Simpsons (como Bob Dylan) abrem caminho para que um grande nome tome seu lugar.

No entanto, embora não haja nada inerentemente errado com celebridades aparecendo em Os Simpsons, a série de longa duração se deparou com um problema recorrente quando o programa prioriza estrelas convidadas e novos personagens sobre o elenco existente.

Infelizmente, a 33ª temporada de Os Simpsons continuou a ter problemas com essa questão.

O excesso de participações especiais em Os Simpsons

Dos onze episódios que a 33ª temporada de Os Simpsons teve nos Estados Unidos até agora, todos, exceto um, têm pelo menos uma estrela convidada.

Esse episódio de Os Simpsons sem celebridades ainda tem Joe Mantegna – embora como o popular personagem da série, Tony Gordo – e nove dos onze episódios têm mais de uma estrela convidada.

Três episódios têm quatro ou mais estrelas convidadas cada, com até mesmo o lançamento da 33ª temporada de Os Simpsons, que trouxe de volta Glenn Close como a mãe de Homer, Mona, também apresentando uma participação especial de Rachel Bloom.

