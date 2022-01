Os Simpsons supera séries da Marvel e Star Wars em 2021

Os Simpsons prova que continua em alta após mais de 30 anos no ar. Nos Estados Unidos, o desenho superou séries da Marvel e de Star Wars como o mais popular do Disney+.

No Brasil, a comparação não pode ser feita. Os Simpsons é um título do Star+ por aqui, serviço que também faz parte da Disney.

Como se sabe, o Disney+ teve alguns sucessos de audiência em 2021. Entre eles, Loki e The Mandalorian.

Agora, o site What’s On Disney Plus afirma que Os Simpsons foi mais popular que essas séries da Marvel e do universo Star Wars. Na plataforma, o desenho conta com mais de 700 capítulos.

Explicado por que os Simpsons têm a pele amarela

Por que os personagens de Os Simpsons têm pele amarela? Existe um bom motivo por trás disso.

O criador da série animada, Matt Groening, explicou em uma entrevista para a BBC em 2007 (via Looper) que, quando chegou a hora de escolher a cor do desenho animado, era importante que fosse algo marcante e autêntico.

“Uma animadora apareceu com uma versão amarela dos Simpsons e, assim que ela me mostrou, eu adorei.”

“É interessante porque quando você está mudando de canal com o controle remoto e um lampejo amarelo passa, você sabe imediatamente que é Os Simpsons.”

Os Simpsons pode ser visto no Star+ no Brasil. Já as séries da Marvel e Star Wars estão no Disney+.

