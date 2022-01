Outlander pode ter mais viajantes do tempo na 6ª temporada

Alerta de spoilers

Outlander pode contar com mais viajantes no tempo na sexta temporada da série, algo indicado pelo título do capítulo final do sexto ano: I Am Not Alone (eu não estou sozinho/ sozinha).

Isso pode indicar que a série mostrará a subtrama envolvendo Wendigo Donner, que apareceu já no final da quinta temporada.

Continua depois da publicidade

Wendigo é parte de um grupo de cinco homens que viajaram no tempo desde 1968. Eles tentam salvar os ancestrains nativo americanos, mas não conseguem.

No livro, é Brianna Fraser quem percebe que ele é um viajante no tempo, quando ele começa a cantar Yellow Submarino, dos Beatles.

Dito isso, é possível que vejamos não somente ele, como outros viajantes do tempo no futuro de Outlander, embora nada tenha sido confirmado até o momento.

Atriz passa a admitir o fim de Outlander

Caitriona Balfe mudou de opinião sobre o fim de Outlander. Antes, para Variety, a Claire da série disse que o drama poderia continuar enquanto houvesse boas histórias – agora, a famosa já admite o fim.

Em entrevista para Vanity Fair, a atriz mudou o tom sobre um fim para Outlander. Caitriona Balfe não sabe se a sétima temporada marca o adeus do seriado, mas coloca que é um bom momento para o término.

Apesar da declaração, a intérprete de Claire afirmou que a decisão é algo que está “acima do pagamento” dela.

“Nós vamos ter atingido a marca de quase 10 anos ao fim disso, o que parece um bom período, mas não sabemos. Essas decisões estão acima do meu pagamento”, afirmou a atriz.

Até uma decisão ser divulgada, os fãs de Outlander devem ficar mais ansiosos.

Outlander lança a sexta temporada nos Estados Unidos em 6 de março de 2022. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

Clique aqui para assinar o Star+ e ficar por dentro do seriado.