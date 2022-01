Ozark: Acidente do início da 4ª temporada enfim é explicado

Alerta de spoilers

O showrunner de Ozark, Chris Mundy, explicou a cena da batida de carro que dá início à quarta temporada da série da Netflix.

O showrunner conversou com o TV Line sobre a cena, que se passa no futuro do seriado. Nela, vemos os Byrde em um intenso acidente de carro, com o veículo capotando várias vezes.

Depois disso voltamos para o presente na série. Mundy disse que a ambiguidade de quem sobrevive ao acidente foi intencional, sugerindo os eventos que virão mais tarde na temporada. Ele continua dizendo que queria enfatizar o desconforto que o tom do programa é infundido para que os espectadores estejam prontos para os episódios finais da série.

“Há um sentimento em nosso show o tempo todo em que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, e eu gosto desse desconforto. Sentimos que as pessoas podem ficar confusas por uma fração de segundo, mas quando a ação corta imediatamente para o México, eles percebem que foi um flash-forward. Mas não queríamos fazer mais contas para eles”.

O jeito é aguardar para saber o que acontece após o acidente e pouco antes dele também.

Mais sobre Ozark na Netflix

Em declarações sobre o cancelamento, Chris Mundy confirmou que queria acabar a história com a série ainda no auge. Assim, ao que parece, Ozark deve completar o ciclo naturalmente na Netflix.

“Uma temporada maior significa problemas maiores para os Byrdes. Estou empolgado em terminar com um estouro. Nós estamos felizes que a Netflix reconheceu que precisávamos de um pouco mais de tempo para finalizarmos a história dos Byrdes”, declarou o chefe.

Sendo assim, Ozark tem mais esse bom motivo para ser comparada com Breaking Bad – como é feito por fãs e críticos. A famosa série também acabou com um fim planejado pelo criador, o que a fez ainda mais elogiada pelos fãs.

Em Ozark, Marty Byrde (Jason Bateman) muda sua família de um subúrbio de Chicago, Illinois, para o Ozarks, no Missouri, depois que um esquema de lavagem de dinheiro dá errado.

Ozark pode ser assistido na Netflix.