Ozark: Fim da Parte 1 da 4ª temporada na Netflix é explicado

Para deixar aquele gostinho de quero mais, a Netflix resolveu dividir a temporada final de Ozark em duas partes. A Parte 1 acaba de estrear na plataforma, e já deixa os espectadores chocados com seus impressionantes desenvolvimentos. A reta final da série com Jason Bateman, ainda sem data para estrear no streaming, terá 7 episódios.

“Essa nova temporada marca o capítulo final da história da família Byrde, de uma vida pacata nos subúrbios de Chicago aos empreendimentos criminais nos Ozarks”, afirma a sinopse oficial da temporada final.

Os assinantes da Netflix querem saber: o que acontece com a família Byrde? Como termina a trama de Ruth? Quem matou Wyatt e Darlene?

Explicamos abaixo tudo que acontece no final da primeira parte da 4ª temporada de Ozark na Netflix e o que a trama representa para o desfecho da série.

Final explicado da Parte 1 da temporada final de Ozark na Netflix

O sétimo episódio da Parte 1 da 4ª temporada de Ozark começa a unir as pontas soltas da série – com consequências fatais para dois personagens importantes.

E além das mortes, a trama traz dois casos do FBI, um casamento e uma grande compra, isso sem mencionar a introdução de Ruth às músicas de Lionel Ritchie.

Após matar vários agentes do FBI com o atentado à bomba, Javi se envolve em uma situação ainda mais complicada. O personagem se sente encurralado não apenas pelo tio e por Marty, mas também pelos agentes do governo.

Enquanto isso, Ruth tenta desvendar quem matou Wyatt, após encontrar o cadáver na casa de Darlene. A personagem de Julia Garner desconfia de Marty e Wendy – o que não é uma surpresa, já que também culpa o casal pelas mortes de Cade e Ben.

No entanto, Ruth se surpreende com a revelação de que Javi também foi o verdadeiro responsável pela morte de Wyatt.

Dessa forma, a Parte 1 da temporada final de Ozark termina com Ruth no caminho de Javi, possivelmente em busca de vingança.

O fato da personagem parar seu carro à beira da estrada, significa que Ruth terá que criar um ótimo plano antes de tentar destruir o gângster, sobrinho de Navarro.

Geralmente imprudente, Ruth sabe que Javi tem a proteção do cartel. Por isso, precisa bolar uma estratégia criativa para derrotar o personagem. O sétimo episódio da 4ª temporada de Ozark indica que Ruth não descansará enquanto não conseguir sua vingança.

O que acontece com a Família Byrde?

No episódio de estreia da temporada final de Ozark, uma espécie de ‘pré-epílogo’ da série, a família Byrde se envolve em um grave acidente de carro a caminho de Chicago.

A série não explica exatamente quando esse acidente acontece. Dessa forma, mesmo se a família de criminosos realmente deixar Ozark para trás, pode ‘morrer na praia’, antes mesmo de chegar a Chicago.

Outro grande mistério da temporada final de Ozark envolve a morte de Wyatt e Darlene. Como já citamos, Javi é o verdadeiro responsável pelos assassinatos.

Mas por que o personagem de Alfonso Herrera mata Wyatt e Darlene? A resposta é simples: pelo fato da personagem não ter encerrado seus negócios como mandava o cartel.

A primeira parte da temporada final de Ozark já está disponível na Netflix. A reta final da série ainda não tem previsão de estreia na plataforma.