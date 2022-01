Pacificador: DC não gostou de ofensa contra Batman, mas deixou passar a do Superman

Pacificador conta com um humor ácido do diretor James Gunn no HBO Max. Mas, a DC não gostou de uma ofensa contra o Batman – apesar de não ter dito nada sobre uma acusação nojenta sobre o Superman.

A revelação foi feita pelo próprio criador da série, James Gunn. A DC quase não aprovou o Pacificador chamando o Batman de “covarde” (usando um termo para maiores) por não matar pessoas.

Porém, o estúdio não comentou nada sobre o Pacificador acusar o Superman de ter um fetiche com fezes. James Gunn contou sobre a situação por ficar surpreso com a reação do estúdio para os dois insultos a heróis populares da casa.

“Eu não sei o motivo de que chamar o Batman de covarde é mais ofensivo do que dizer que o Superman tem um fetiche com fezes. Eu não entendo o motivo de um ser questionado e outro não”, revelou o diretor.

James Gunn ainda explicou que o Pacificador é um personagem “que fala coisas horríveis sobre os heróis, até pior do que chamar o Batman de covarde”. O criador da série no HBO Max levantou que pode ser porque a ofensa sobre Bruce Wayne é a única que “pode ter algum ponto”.

“Fora isso, são tudo coisas sem sentido que ele lê na internet. Tudo que ele acredita não tem sentido, mas sobre Batman ele tem um ponto de vista que pode fazer algum sentido”, comentou o cineasta.

Mais sobre a série do Pacificador no HBO Max

Pacificador, série derivada de O Esquadrão Suicida chega no HBO Max com capítulos semanais. A produção é desenvolvida por James Gunn.

Nos eventos de O Esquadrão Suicida, o Pacificador acaba se voltando contra o resto da equipe por ordem de Amanda Waller. Isso resulta em o Pacificador sendo deixado para morrer pelo Sanguinário.

Após a história do filme, o personagem de John Cena sobrevive e é recrutado para um programa especial como agente solo, formando a base da série para a HBO Max.

Enquanto Pacificador expande o universo da DC, ainda não se sabe se realmente terá conexões significativas com outras produções além de O Esquadrão Suicida.

A série do Pacificador é estrelada por John Cena. Ele é mais conhecido por sua carreira de sucesso na WWE.

Como citado, Pacificador está disponível no HBO Max.