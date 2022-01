Pacificador é renovada com novidade que anima fãs da DC

Falando com o Deadline, o diretor James Gunn confirmou que Pacificador está bem encaminhada para uma renovação para a segunda temporada.

Além disso, ele mencionou planos para uma segunda série derivada de O Esquadrão Suicida, uma novidade que deve empolgar os fãs da DC.

“Há uma boa chance de uma segunda temporada. É a maior série do mundo no momento.”

“A série está tendo um desempenho extraordinário e estamos empolgados. Nós só precisamos resolver alguns detalhes.”

Pacificador vem fazendo sucesso

Sobre a segunda série derivada de O Esquadrão Suicida, James Gunn evitou dar detalhes. Só o que se sabe é que é um projeto relacionado ao núcleo desses personagens, assim como Pacificador.

“Estamos trabalhando em outra série conectada a esse universo. Não posso dizer muita coisa.”

Alguns fãs acreditam que a série poderia ser do Sanguinário ou da Arlequina. No entanto, os atores Idris Elba e Margot Robbie parecem muito ocupados no momento para esse tipo de projeto.

Uma possibilidade é que seja uma série do Vigilante. O personagem interpretado por Freddie Stroma vem fazendo sucesso em Pacificador, mas da mesma forma, não há confirmação se o projeto é mesmo dele.

Pacificador, da DC, está disponível pela HBO Max.