Pacificador: Série da DC teve mudança importante por causa de ator

Uma mudança importante aconteceu de última hora em Pacificador, da DC, com Freddie Stroma substituindo o ator Chris Conrad como Vigilante.

Meses após o início das gravações de Pacificador, Chris Conrad deixou o elenco da série por “diferenças criativas”, sendo substituído por Freddie Stroma, que teve um papel em Harry Potter e o Enigma do Príncipe.

Explicando a saída de Chris Conrad em entrevista ao Screen Rant, James Gunn descreveu o impacto que a troca de atores teve na produção de Pacificador.

“Freddie Stroma chegou bem depois. Já tínhamos gravado cinco episódios e meio com outro ator, que é um cara incrivelmente talentoso, mas discordávamos sobre certas coisas, e eu não acho que ele queria continuar na série a longo prazo”, disse James Gunn.

“Então nós contratamos Freddie, e tivemos que regravar todas as cenas do personagem. Eu dirigi todas as cenas do Vigilante em cinco episódios e meio.”

Pacificador está na HBO Max

Pacificador, série derivada de O Esquadrão Suicida, chega na HBO Max com capítulos semanais. A produção é desenvolvida por James Gunn.

Nos eventos de O Esquadrão Suicida, o Pacificador acaba se voltando contra o resto da equipe por ordem de Amanda Waller. Isso resulta no Pacificador sendo deixado para morrer pelo Sanguinário.

Após a história do filme, o personagem de John Cena sobrevive e é recrutado para um programa especial como agente solo, formando a base da série para a HBO Max.

Enquanto Pacificador expande o universo da DC, ainda não se sabe se realmente terá conexões significativas com outras produções além de O Esquadrão Suicida.

A série do Pacificador é estrelada por John Cena. Ele é mais conhecido por sua carreira de sucesso na WWE.

Pacificador está disponível na HBO Max.