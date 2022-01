Pacificador traz rumor bizarro sobre vida sexual do Superman

Alerta de spoilers

Pacificador já tirou sarro de alguns heróis e personagens da DC, incluindo o Aquaman e o Batman. Agora chegou a vez do Superman.

No quinto episódio da série com John Cena, Murn explica que as borboletas podem entrar no corpo humano por meio de um orifício para se alojarem no cérebro. Um exemplo animado de Economos sugere que eles podem entrar pela bunda.

Naturalmente, ao verem isso, a equipe começa a discutir o assunto. Vigilante reclama que os alienígenas não seguiriam pelo ânus por conta das fezes.

Nesse momento, o Pacificador rebate, dizendo que há alienígenas que tem “fetiche com fezes” e chega a citar o Superman. Ele diz em alemão que o Superman “ama m*rda”.

Harcourt rebate que o Pacificador está falando besteira e exige saber onde ele vê essas informações. O personagem de John Cena diz com confiança que o Google verificou a informação.

Pacificador está na HBO Max

Pacificador, série derivada de O Esquadrão Suicida, chega na HBO Max com capítulos semanais. A produção é desenvolvida por James Gunn.

Nos eventos de O Esquadrão Suicida, o Pacificador acaba se voltando contra o resto da equipe por ordem de Amanda Waller. Isso resulta no Pacificador sendo deixado para morrer pelo Sanguinário.

Após a história do filme, o personagem de John Cena sobrevive e é recrutado para um programa especial como agente solo, formando a base da série para a HBO Max.

Enquanto Pacificador expande o universo da DC, ainda não se sabe se realmente terá conexões significativas com outras produções além de O Esquadrão Suicida.

