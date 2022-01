Parece muito real: Arquivo 81 é baseada em caso verdadeiro?

A Netflix lançou a série Arquivo 81, que prontamente foi elogiada pelos fãs de terror. Espectadores sentem que a história contada parece muito real, mas qual é a verdade sobre a inspiração?

Arquivo 81 segue um homem contratado para recuperar uma coleção de fitas antigas. Com elas, o protagonista descobre a história de uma documentarista que investigava uma seita macabra.

No mundo digital parece bastante possível que histórias macabras ou impressionantes sejam descobertas a partir de mídias antigas. Um caso como esse aparecer em uma coleção de fitas não seria incomum.

Mesmo assim, Arquivo 81 não é baseada em um caso verdadeira. A série da Netflix é ficção pura, desde a concepção. A inspiração para a produção de terror é na verdade um podcast.

Criado por Marc Sollinger e Daniel Powell, Arquivo 81 é um podcast de terror que já está indo para terceira temporada. O projeto conta histórias de terror envolvendo rituais.

A história de Arquivo 81 na Netflix

Em Arquivo 81, Dan Turner, interpretado pelo excelente Mamoudou Athie, é o protagonista, e assume o papel de arquivista.

O hobby de Dan envolve a restauração de antigas fitas VHS, mas tudo muda quando o arquivista recebe a visita do milionário Virgil.

Virgil pede para Dan restaurar diversas fitas VHS queimadas no incêndio que destruiu o complexo de apartamentos conhecido como The Visser.

O único lugar que o milionário enxerga como digno para o projeto de restauração é um laboratório no meio do nada. Com relutância, Dan aceita a proposta, e passa a viver em total solidão pelas próximas semanas.

As regras do trabalho são bastante simples: Dan não pode entrar em contato com ninguém além do próprio Virgil e de funcionários de sua empresa.

Quando Dan começa a restaurar as fitas, a segunda narrativa de Arquivo 81 se inicia.

Os vídeos pertenciam a Melody Pendras, uma residente de The Visser nos anos 90. A jovem estudante de sociologia criava um projeto audiovisual sobre a busca por sua mãe biológica, que supostamente mantinha uma forte conexão com o complexo de apartamentos.

No entanto, à medida que Melody descobre estranhas melodias cantaroladas pelos dutos de ar – e vizinhos ainda mais sinistros – Dan também começa a viver as mesmas experiências.

Arquivo 81 está disponível na Netflix com a primeira temporada.