Participante do Big Brother Brasil 22 está em Aquaman

Antes de entrar no Big Brother Brasil 22 (BBB 22), Rodrigo já havia aparecido diante das câmeras. O participante do reality foi figurante em Aquaman, estrelado por Jason Momoa.

O assunto surgiu no programa da Globo quando Vyni comentava sobre Rodrigo ter muita coisa para dizer, mas fala sobre o jogo o tempo todo.

Já Eliezer disse que Rodrigo participou de Aquaman como figurante. Isso ocorreu enquanto o participante do reality morava na Austrália.

Até o momento, não encontraram imagens de Rodrigo no filme com Jason Momoa, mas é possível que os fãs encontrem alguma nos próximos dias.

De qualquer forma, deve ser uma participação muito breve, em uma cena com multidão.

Nos cinemas, Jason Momoa retorna em Aquaman 2

Jason Momoa, Patrick Wilson e Amber Heard retornam para Aquaman 2. Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II também foram confirmados no elenco.

O diretor James Wan previamente descreveu o segundo filme como “um pouco mais sério” que o anterior. Ele disse, durante o DC FanDome, que a sequência “é mais relevante para o mundo em que vivemos hoje em dia”.

Jason Momoa, que vive o personagem titular, chegou a dizer que trabalhou no roteiro dessa continuação, junto do roteirista David Leslie Johnson-McGoldrick.

“Depois que terminamos o primeiro, fui com meu parceiro de redação, sonhamos com o segundo, entramos e lançamos a ideia”, disse Momoa durante uma participação no The Drew Barrymore Show. “A melhor coisa que posso falar é que eu amo tanto isso que participei de sua escrita. E então, nós fizemos o primeiro tratamento e então James e nosso escritor original David terminaram”.

“Todos os nossos corações estão nisso”, acrescentou Momoa. “Em vez de apenas pegar um roteiro e fazer isso, você está 100% encorajado pelo seu diretor e co-escritores. Isso é empolgante para mim e estou animado para começar as filmagens”.

Aquaman 2 (ou Aquaman and The Lost Kingdom), da DC, chegará aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.