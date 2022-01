Participante em De Férias com o Ex entra para série da Netflix sobre o sertanejo

Day Camargo, que participou em De Férias com o Ex: Celebs 2, estreará como atriz em nova série da Netflix, intitulada Só Se For Por Amor.

A cantora deu a notícia ao conversar com a revista Quem. A série ainda conta com Lucy Alves e Felipe Bragança.

“Também vou lançar minha carreira de atriz. Vou estar em Só Se For Por Amor, série da Netflix que tem Lucy Alves e Filipe Bragança. Fui convidada e passei no teste”, disse Day Camargo.

“Fiz teatro alguns anos, mas esta é minha estreia oficial como atriz para o grande público. Estou muito ansiosa e feliz”, revelou a participante de De Férias com o Ex.

A própria Netflix, no entanto, ainda não anunciou a participação de Day Camargo no vindouro seriado, cuja estreia é prevista para 2022.

Mais sobre Só Se For Por Amor

Só Se For Por Amor gira em torno da indústria da música sertaneja, focando na relação de um casal que decide formar uma banda juntos.

Na trama, que se passa em Goiás, Deusa (Lucy Alves) e Tadeu (Filipe Bragança) são um casal apaixonado que decide criar uma banda, a Só se for por amor. Mas, assim que começam a fazer sucesso, Deusa recebe uma proposta de carreira solo.

Ao seguirem rumos diferentes, a relação deles vai sofrer abalos, ao passo em que o grupo sairá em busca de uma nova vocalista. É quando surge a misteriosa Eva (Agnes Nunes). Também estão no elenco Jeniffer Nascimento, Bruno Fagundes e Clarissa Müller, além da participação especial de Marcélia Cartaxo, Leo Jaime e Solange Almeida.

Trata-se de mais um investimento da Netflix no mercado nacional. Cada vez mais filmes e séries brasileiras chegam à plataforma.

Ainda não há data de estreia para Só Se For Por Amor na Netflix.