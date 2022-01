Personagem vai ter sofrimento na 9ª temporada de Chicago P.D.

Interpretada por Marina Squerciati, Kim Burgess terá um sofrimento na nona temporada de Chicago P.D. Dados os recentes eventos chocantes em sua vida, a personagem lidará com estresse pós-traumático.

Em uma entrevista exclusiva com o Observatório do Cinema (cuja versão completa você pode acessar clicando aqui), a atriz explicou que pesquisou sobre o assunto para abordá-lo de maneira autêntica na série. É uma parte da personagem com a qual a equipe teve muito cuidado.

Continua depois da publicidade

“Estresse pós-traumático realmente se manifesta de forma muito diferente em pessoas diferentes, e também conversei com alguns terapeutas que lidavam com estresse pós-traumático e um médico de um hospital de urgência.”

Marina Squerciati acrescentou na entrevista: “O que eu amo em Chicago P.D. é que os escritores são muito respeitosos com os personagens.”

“Eu realmente tenho um período muito difícil, como pessoa, como policial, como mãe, para sair dessa situação de estresse pós-traumático em que estou. Não necessariamente sair, mas lidar com a situação. Eu sinto que eles me deram uma bela história.”

Ator de Chicago P.D. teve chance de ser o Capitão América

Um ator de Chicago P.D. fez teste para interpretar o Capitão América na Marvel, mas não conseguiu o papel.

Há cerca de uma década, Patrick Flueger fez um teste de tela para o papel de Capitão América em Capitão América: O Primeiro Vingador, de acordo com o TV Over Mind (via Cheat Sheet). No entanto, o papel acabou sendo dado ao astro Chris Evans.

Em Chicago P.D., Patrick Flueger interpreta o personagem Adam Ruzek. Ele é um dos personagens mais importantes da série de TV.

O ator ter perdido o papel de Capitão América acabou sendo uma coisa positiva. Afinal, ele dificilmente teria a oportunidade de aparecer em Chicago P.D. caso tivesse conseguido o trabalho e, além disso, Chris Evans interpretou o personagem da Marvel tão bem que é difícil imaginar outra pessoa como Steve Rogers.

Outros muitos atores fizeram teste para Capitão América, na época em que a Marvel ainda estava fazendo a escalação. Jensen Ackles, de Supernatural, e John Krasinski, de The Office, por exemplo, também tentaram conseguir o papel.

No Brasil, Chicago P.D. é exibida pela Universal TV. A série também está no Globoplay.