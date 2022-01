Poncho de Rebelde manda recado polêmico para elenco da Netflix

Alfonso Herrera, o Poncho de Rebelde, trouxe um conselho polêmico ao elenco da versão da Netflix. No Twitter, o astro chamou atenção para que os novos atores “revisem os contratos”.

Na publicação, o ator desejou todo sucesso do mundo para nova Rebelde. Mas, deixou claro que os atores da Netflix deveriam revisar os contratos.

O motivo do recado polêmico é por conta da própria experiência de Poncho. Antes, Dulce Maria revelou que o famoso elenco da versão mexicana não recebeu tanto assim pela novela.

“Foi algo muito forte, porque na época ganhávamos muito pouco. Agora faço as contas do que ganhávamos, e claro, no final, recebíamos muito pouco”, afirmou Dulce Maria em entrevista para Yordi Rosado.

A cantora e atriz de Rebelde ainda afirmou que faturava mais com campanhas publicitárias. Assim, a situação explica o recado enviado pelo Poncho de RBD.

¡Todo el éxito del mundo!

Consejo, revisen bien sus contratos 😉 https://t.co/lZ3Myw3siT — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 9, 2022

Mais sobre a versão de Rebelde na Netflix

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

A trama da novela é um reboot da produção original, não uma continuação direta da história de Mia, Roberta, Lupita, Giovanni, Miguel e Diego.

Na nova Rebelde, fãs podem acompanhar a rotina de uma nova geração de alunos na escola Elite Way, que também foi o cenário da série da Televisa.

Como a sinopse já indica, a nova história traz muitas semelhanças com o enredo original – como a presença de uma seita secreta que ameaça os novos estudantes.

Estão no elenco de Rebelde os atores Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka), Lizeth Selente (Andi), Alejandro Puentes (Sebastián) e Leonardo de Lozanne (Marcelo).

Estefanía Villarreal, a intérprete de Celina no Rebelde original, reprisa sua performance, dessa vez como diretora do Elite Way.

Giovanna Grigio, atriz brasileira famosa por performances em Chiquititas, Malhação e As Five, interpreta Emilia.

Rebelde está com a primeira temporada disponível na Netflix.