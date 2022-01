Existe mesmo? Veja a verdade sobre doença de A Vizinha da Mulher na Janela

Sucesso na Netflix, A Vizinha da Mulher na Janela oferece aos assinantes uma interessante paródia de filmes e séries de suspense – inclusive de projetos da própria plataforma, como A Mulher na Janela. Na produção, a protagonista interpretada por Kristen Bell sofre com uma bizarra doença, que para a surpresa dos fãs, existe na vida real.

“Combinando vinho, comprimidos, comida e imaginação fértil, Anna fica obcecada com o vizinho bonitão, até que ela testemunha um assassinato. Ou será que foi só imaginação?”, afirma a sinopse oficial de A Vizinha da Mulher na Janela na Netflix.

A série é protagonizada por Kristen Bell, de The Good Place e Frozen, e conta também com Michael Ealy, Tom Riley, Mary Holland e Cameron Britton no elenco.

O site Screen Rant explicou tudo sobre a desordem psicológica da protagonista de A Vizinha da Mulher na Janela e como ela acontece na realidade; veja abaixo.

A doença de A Vizinha da Mulher na Janela na vida real

Em A Vizinha da Mulher na Janela, Kristen Bell interpreta Anna, uma mulher enlutada que sofre com a ombrofobia.

Mas afinal de contas, o que é ombrofobia? Na série, a desordem mental é caracterizada pelo medo irracional da chuva.

No caso de Anna, a personagem desmaia sempre que é pega pela chuva, mesmo que por poucos segundos.

O medo começa após a trágica morte de sua filha pequena, e é tão extremo que Anna se recusa a dirigir por longas distâncias, temendo desmaiar no volante caso comece a chover.

Por causa disso, a protagonista passa seus dias em casa, espiando a rotina dos vizinhos e bebendo seu vinho favorito.

Na vida real, a ombrofobia existe, mas é um pouco diferente. Na verdade, ela não identifica o medo da chuva, mas o medo de aspectos importantes associados às tempestades, como os relâmpagos e trovões.

A desordem psicológica é normalmente relacionada à pluviofobia, que identifica o mesmo da chuva em si.

No caso da série da Netflix, a personagem de Kristen Bell não tem medo de relâmpagos ou trovões, mas associa a chuva ao momento mais traumático de sua vida: a morte da filha pequena.

A Vizinha da Mulher na Janela mostra Anna desmaiando na chuva em várias ocasiões diferentes. Assim que vê os pingos caindo, não consegue nem chegar à casa da vizinha.

Em uma reviravolta chocante, Anna consegue se recuperar do medo no oitavo episódio da primeira temporada – uma referência cômica à recuperação rápida de Amy Adams no filme A Mulher na Janela.

Mas a cena representa também que Anna está, finalmente, superando o trauma da morte da filha.

Nos episódios anteriores, Anna revela durante uma sessão de terapia em grupo que tem medo de esquecer a filha se superar o trauma.

Dessa forma, A Vizinha da Mulher na Janela representa um sólido exemplo da maneira genuína que a série combina comédia e drama em uma história surpreendente.

A Vizinha da Mulher na Janela, com Kristen Bell, está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.