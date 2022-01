Por que Algee Smith some da segunda temporada de Euphoria

Euphoria finalmente retornou com a segunda temporada no HBO Max, mas há uma notável ausência nessa nova leva de episódios: Algee Smith. O ator comentou esse sumiço.

Smith interpreta Chris McKay, um dos mais velhos do grupo, que tem bastante destaque na primeira temporada – isso muda na segunda.

Continua depois da publicidade

O ator conversou com o The Daily Beast e confessou também estar no escuro em relação a isso. Ele disse que o criador de Euphoria, Sam Levinson, nunca falou sobre o rumo do personagem.

“Eu não tenho certeza, para ser honesto com você”, disse Algee Smith. “Acho que é uma pergunta que temos que fazer ao criador da série, onde ele vê isso indo. Nós nem chegamos tão longe na conversa, ele e eu, sobre isso, na verdade”.

Em todo caso, pode ser que Smith tenha um papel maior em temporadas futuras.

Euphoria está disponível na HBO Max no Brasil

A série estrelada por Zendaya tem exibição simultânea no Brasil em relação à transmissão original. Com isso, a HBO Max exibe capítulos semanais do programa.

Euphoria é uma série dramática criada e escrita por Sam Levinson para a HBO.

O seriado segue um grupo de estudantes do ensino médio por meio de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor, identidade e trauma.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outras estrelas.

Como citado, Euphoria pode ser vista no Brasil pela HBO Max. A série também está disponível na HBO na TV.