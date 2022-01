Por que Ozark foi cancelada pela Netflix

Elogiada e com boa audiência, Ozark está chegando ao fim. A série da Netflix tem apenas mais a segunda parte da quarta temporada para ser lançada antes do adeus.

Por semelhanças com Breaking Bad, logo Ozark se tornou uma favorita entre os fãs. Para alguns, a notícia sobre o cancelamento é uma surpresa.

Pelos pontos citados acima, Ozark teria tudo para continuar por mais alguns anos. Quando isso acontece, espectadores se perguntam se algum problema de bastidores ou até de contrato foi o motivo para o fim.

Incrivelmente, o motivo do encerramento é bem mais simples. Até isso coloca mais uma semelhança entre Ozark e Breaking Bad.

O motivo para Ozark ser cancelada na Netflix

O astro de Ozark, Jason Bateman, explicou ao Collider o fim na Netflix. A produção e o elenco não querem desgastar a trama e acreditam que esse é o momento certo para terminar.

Como se sabe, Breaking Bad também seguiu um planejamento de terminar por conta da história, e não no momento em que o seriado não dava mais certo.

“Se você continuar por muito mais tempo, você vai ter que ir no limite do penhasco ou ir até o topo da montanha para se jogar no mar com tubarões. Então, com a inteligência de Marty Byrde e Wendy Byrde, se você continuar assim, eles vão acabar mortos ou presos”, comentou o ator.

Dessa forma, alguns espectadores podem ver a situação como um adeus natural para Ozark, e não um cancelamento clássico. O showrunner Chris Mundy reforçou a explicação em entrevista ao The Wrap, em 2022.

“Nós sempre sentimos que umas cinco temporadas era o número certo. Apenas sentimos que não queremos nos repetir, não queremos sentir que é porque é uma série de TV e por isso tem que continuar”, reforçou o chefe do seriado.

Mundy ainda declarou que a Netflix deu a opção de fazer quatro temporadas, mas com uma divisão entre duas partes – o que dá basicamente o mesmo que cinco anos.

“Um consultor financeiro leva a família para um lago remoto para lavar quinhentos milhões de dólares e acalmar um traficante”, afirma a sinopse da Netflix.

Ozark, comparada com Breaking Bad, está com quatro temporadas na Netflix. Os capítulos finais chegam ainda em 2022.