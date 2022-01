Prêmio de Round 6 esconde uma motivação sombria

Round 6 (Squid Game) se tornou o maior sucesso da Netflix com a trama brutal. O que muitos fãs podem não ter notado é que o próprio prêmio da série sul-coreana esconde uma motivação sombria.

Como se sabe, o jogo mortal da série tem uma regra sobre a vida de cada competidor. Cada uma vale cerca de 100 milhões de Wons.

Com isso, se existir apenas um ganhador em Round 6, o valor final é de 45,6 bilhões de Wons. Em reais, isso daria algo como mais de R$ 200 milhões.

Durante a série, Round 6 revela que o jogo acontece todos os anos – e nas edições anteriores, apenas uma pessoa saiu como a vencedora. Essa informação ajuda a explicar essa motivação sombria no Squid Game.

O valor total do prêmio realmente não importa. Por qualquer quantia alta, as pessoas em necessidade aceitariam participar.

Mas, a regra de fazer acumular a partir do valor de cada jogador dá como motivação que um mate o outro. O verdadeiro incentivo do prêmio final é que os personagens sejam transformados em assassinos – algo que muitos não são quando entram em Round 6.

Outro ponto é que no fim das contas, como o histórico mostra, o montante final nunca muda – o prêmio, inclusive, sempre está estabelecido nesse total. Ou seja, a regra é uma ilusão para deixar os jogadores ainda mais ansiosos e pensando no pior para se proteger. É uma manipulação para que os espectadores se divirtam a partir de toda essa brutalidade.

Mais sobre Round 6 (Squid Game) na Netflix

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix.