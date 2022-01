Prime Video cancela Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado

O Amazon Prime Video cancelou a série Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. O serviço de streaming não dará nem uma segunda temporada de despedida ao título de terror.

O seriado tentou ser uma nova versão da famosa franquia de terror de mesmo título. Porém, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado não teve as melhores reações da crítica, além de pouco apelo do público.

Continua depois da publicidade

No Rotten Tomatoes, o seriado ficou com uma nota de apenas 40%. O Amazon Prime Video e a produção de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado não se pronunciam sobre o motivo do cancelamento.

Mais sobre Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado no Prime Video

“Um ano após o acidente de carro fatal que assombrou a noite de formatura, um grupo de adolescentes se vêem unidos por um segredo obscuro e perseguidos por um assassino brutal. Enquanto tentam descobrir quem está atrás deles, eles revelam o lado obscuro de sua cidade aparentemente perfeita – e de si mesmos. Todo mundo está escondendo algo, e descobrir o segredo errado pode ser mortal”, diz a descrição do seriado.

A produção e o roteiro ficam com Sara Goodman.

O elenco do seriado de suspense traz Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck e Brooke Bloom.

Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado fica com apenas uma temporada no Amazon Prime Video.