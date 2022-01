Real motivo para ator ter deixado Legends of Tomorrow é revelado

Brandon Routh se tornou um ator amado pelo Arrowverso. Nas séries da DC, como Arrow e Legends of Tomorrow, o ator apareceu como Ray Palmer, o Átomo.

Porém, após diversos arcos, o ator deixou Legends of Tomorrow e o Arrowverso em 2020. A saída no seriado da DC aconteceu após Ray se casar com Nora Darhk, que é interpretada pela esposa da vida real do astro, Courtney Ford.

A saída repentina levantou várias especulações. Nesses casos, os espectadores costumam se perguntar o que pode ter acontecido, se foi algum problema dos bastidores ou até uma decisão do próprio ator.

Depois da saída de Brandon Routh do Arrowverso, em Legends of Tomorrow, a verdade foi revelada. No fim, o ator de Ray Palmer se sentiu magoado em como o adeus dele foi feito no seriado da DC.

Real motivo para saída de Brandon Routh em Legends of Tomorrow é revelado

Os produtores de Legends of Tomorrow, Phil Klemmer, Grianne Godfree e Keto Shimizu, contaram ao Deadline que a saída do ator de Ray Palmer foi uma decisão da própria produção. Os roteiristas acharam melhor tirar Brandon Routh da história.

A produção do Arrowverso acreditou que Ray Palmer estava chegando ao fim natural da história dele. Assim, Legends of Tomorrow começou a preparar um arco de despedida em 2019, que foi visto em 2020.

“Nós amamos os personagens e queremos ver o que acontece com eles fora da nave depois, para ver se foi melhor ou pior”, afirmaram os produtores, lembrando que gostariam de ver o retorno de Routh e também de Courtney Ford.

A decisão, porém, magoou o ator da DC. O intérprete do Átomo explicou para EW que não existiu a melhor comunicação no aviso de que ele estaria deixando Legends of Tomorrow.

“Todos sentem que merecem comunicação e que merecem ser um parceiro. E quando você não é tratado como um parceiro, após dar tanto tempo na relação, isso machuca”, explicou o astro.

Mesmo assim, o ator sempre está conectado ao Arrowverso. Antes, Brandon Routh voltou como Átomo no evento Armageddon, da oitava temporada de The Flash.

No Brasil, Legends of Tomorrow está na Netflix e é exibida no canal Warner.