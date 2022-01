Real motivo para cancelamento de Demolidor na Netflix é revelado

Quando Demolidor foi cancelada na Netflix muitos rumores surgiram entre a relação da plataforma de streaming e da Marvel. Após três anos da situação, o ator Vincent D’Onofrio, o Rei do Crime da série, enfim revelou o que aconteceu para o seriado terminar.

Demolidor era um dos maiores sucessos da Netflix na época. Inclusive, a quarta temporada estava em desenvolvimento, com a história estabelecida para Matt Murdock.

Continua depois da publicidade

De repente, o elenco e a produção receberam a notícia sobre o cancelamento. Vincent D’Onofrio revelou que o fim se deve ao surgimento do Disney+.

Com a Disney lançando o próprio streaming, a empresa que controla a Marvel quis ter de volta as propriedades que estavam na Netflix. A partir daquele momento, os grupos se tornavam concorrentes.

“Nós entendemos que a Marvel estava fazendo isso por causa do Disney+ sendo lançado. Quando estamos no ramo há tanto tempo como estamos, percebemos que faz sentido a partir da perspectiva de negócio. O que não fez sentido para nós foi o motivo de não continuarmos a série ou a ideia que funcionou tão bem. Como ideia, ficamos decepcionados, mas entendemos o que estava acontecendo e que era inevitável”, contou o ator ao Murphy’s Multiverse.

O motivo da Marvel não ter continuado Demolidor pode ter sido o contrato com a Netflix, que colocava um hiato de dois anos para qualquer personagem dos seriados cancelados. Agora, figuras como o Rei do Crime estão retornando – em títulos como Gavião Arqueiro, no Disney+.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011.”

“A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no catálogo do Disney+. Já Perdidos no Espaço está completa na Netflix.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.