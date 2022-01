Rebelde da Netflix tem atriz trans no elenco

Embora faça referência a diversos aspectos da novela original, a Rebelde da Netflix tem feito um ótimo trabalho ao modernizar a Elite Way School para uma audiência mais moderna – seja na trama da série ou nos bastidores da produção. A representatividade é um ponto importante, já que a nova história conta com personagens LGBTQ+ e uma atriz trans no elenco.

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse de Rebelde na Netflix.

A produção estreou recentemente na plataforma, e como era de se esperar, não demorou a figurar no Top 10 da Netflix, atingindo em cheio a nostalgia dos fãs brasileiros.

Explicamos abaixo tudo sobre a diversidade no elenco de Rebelde e as maneiras que a série atua para expandir a representatividade; veja abaixo.

Quem é a atriz trans no elenco de Rebelde?

A nova série de Rebelde na Netflix é ambientada no mesmo universo da produção original, exibida no Brasil pelo SBT, nos anos 2000.

Na época, a novela se tornou um verdadeiro fenômeno internacional, e foi responsável por estabelecer o RBD como uma das bandas mais populares da América Latina.

A Rebelde da Netflix, além de conquistar novamente os fãs da produção original, faz mudanças importantes para também tornar a série atraente para o público mais jovem.

Principalmente se comparada à novela dos anos 2000, a Rebelde da Netflix se destaca no campo da representatividade. Uma das integrantes do elenco, por exemplo, é uma mulher trans.

Karla Sofía Gascón é uma famosa atriz espanhola. Atualmente com 49 anos, ela começou sua carreira nos anos 90, mas só se assumiu trans na última década. A atriz começou sua transição de gênero em 2016.

Em Rebelde, Karla interpreta a Inspetora Lourdes, uma figura respeitada e muito importante na hierarquia de poder da Elite Way School.

A atriz é conhecida principalmente por performance em novelas espanholas, e conta com 39 créditos em sua filmografia no IMDB.

Os projetos mais conhecidos de Karla Sofía Gascón são as novelas Coração Selvagem, O Senhor dos Céus e Até o Fim do Mundo.

Em sua vida pessoal, Karla Sofía Gascón é casada e tem uma filha.

Além de contar com uma atriz trans no elenco, Rebelde tem também um personagem gay entre os protagonistas.

Trata-se de Luka Colucci, interpretado por Franco Masini. O personagem tem um importante parentesco com Mia Colucci, a cantora interpretada por Anahí na novela original.

Rebelde já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.