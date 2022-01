Rebelde: Quando estreia e o que esperar da 2ª temporada

Sucesso na Netflix, a nova versão de Rebelde fez um ótimo trabalho ao introduzir a Elite Way School para uma audiência mais moderna, além de atingir em cheio a nostalgia dos fãs brasileiros. Os assinantes que já maratonaram a primeira temporada querem saber: quando estreiam os novos episódios? E o que esperar da 2ª temporada?

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse de Rebelde na Netflix.

A série mexicana estreou no início de dezembro, e não demorou a figurar no topo do ranking de produções mais assistidas da plataforma.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a 2ª temporada de Rebelde: status da renovação, trama, elenco e previsão de estreia.

Rebelde terá 2ª temporada na Netflix?

Até o momento, a Netflix ainda não renovou Rebelde para a 2ª temporada. Mas dado o sucesso da série, fãs podem aguardar por ótimas novidades em breve.

Quem já maratonou a 1ª temporada sabe que os episódios terminam com uma grande reviravolta, outra pista para a possível renovação da série para um novo ano.

Normalmente, a Netflix demora entre 2 semanas e 3 meses para divulgar novidades sobre renovações e cancelamentos. Ou seja: o destino da série deve ser revelado até abril ou maio de 2022.

Tudo sobre a trama de Rebelde 2

Fãs podem esperar por mudanças importantes caso a Netflix decida renovar Rebelde para uma 2ª temporada.

Os primeiros episódios terminam com o segredo de La Logia exposto, e tudo indica que a misteriosa organização perdeu completamente seu poder – particularmente no caso de Sebastian.

Sin Nombre vence a Batalha das Bandas após revelar o segredo de La Logia na frente da escola toda. No entanto, MJ decide performar com Sebas, mesmo com a grande reviravolta.

A 1ª temporada conta também com uma cena pós-créditos, na qual o pai de Luka revela que tem outro filho.

Claramente, a situação ficará bem mais tensa para a família Colucci na trama da 2ª temporada.

Quem volta no elenco de Rebelde 2

Se a Netflix renovar Rebelde para mais uma temporada, todo o elenco principal deve retornar nos novos episódios.

Ou seja, fãs podem esperar pela volta de Azul Guaita (Jana), Franco Masini (Luka), Giovanna Grigio (Emilia), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Lizeth Selene (Andi) e Alejandro Puentes (Sebastián).

Fãs também esperam que a 2ª temporada traga outras participações especiais de astros da novela original, como aconteceu no primeiro ano com Celina e Pilar.

2ª temporada de Rebelde estreia na Netflix

Como a Netflix ainda não renovou oficialmente Rebelde para a 2ª temporada, é difícil concluir quando os novos episódios serão lançados.

Se a plataforma der o sinal verde para a produção, as gravações podem começar nos próximos meses.

Dessa forma, é possível que a 2ª temporada de Rebelde chegue ao catálogo brasileiro da plataforma no início de 2023.

A 1ª temporada de Rebelde continua disponível na Netflix.