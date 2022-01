Rebelde: Versão da Netflix é continuação? Saiba mais sobre a série

Exibida originalmente no Brasil nos anos 2000, a novela Rebelde se transformou em um verdadeiro fenômeno. Além de contar com exibições no SBT, a produção alçou ao estrelato mundial a banda RBD, que permaneceu por muito tempo como uma das mais populares da América Latina. Agora, a trama ganha uma nova versão na Netflix! E os fãs querem saber: é continuação ou remake?

A produção de Rebelde começou na Netflix em março de 2021, com gravações realizadas na Cidade do México. A nova série se baseia na novela homônima, criada por Cris Morena e exibida pela Televisa.

Além de atingir em cheio a nostalgia dos fãs brasileiros, a nova Rebelde da Netflix tem tudo para expandir seu alcance por todo o mundo, conquistando também a audiência internacional com uma história mais moderna e atrativa.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, trilha e elenco de Rebelde na Netflix; veja.

Tudo sobre a trama de Rebelde na Netflix

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

Ou seja: a trama da novela é um reboot da produção original, não uma continuação direta da história de Mia, Roberta, Lupita, Giovanni, Miguel e Diego.

Na nova Rebelde, fãs poderão acompanhar a rotina de uma nova geração de alunos na escola Elite Way, que também foi o cenário da série da Televisa.

Como a sinopse já indica, a nova história terá muitas semelhanças com o enredo original – como a presença de uma seita secreta que ameaça os novos estudantes.

Um dos teasers divulgados pela Netflix indica também que o reboot contará com canções do RBD em sua trilha sonora.

Embora não exista uma “nova Mia” em Rebelde, rumores indicam que um dos novos alunos será parente da personagem de Anahí – o que pode indicar participações especiais dos astros de RBD.

Outra diferença entre a novela original e a produção da Netflix é o uniforme. Na nova série, os personagens têm a oportunidade de customizar o figurino, o que acaba criando looks ousados e inovadores.

Mas as icônicas cores do Colégio Elite Way, como os fãs já esperavam, continuam as mesmas.

O elenco de Rebelde na Netflix

O elenco de Rebelde, na Netflix, é formado quase inteiramente por atores mexicanos, mas conta também com uma brasileira entre as personagens principais.

Estão no elenco de Rebelde os atores Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka), Lizeth Selente (Andi), Alejandro Puentes (Sebastián) e Leonardo de Lozanne (Marcelo).

Estefanía Villarreal, a intérprete de Celina no Rebelde original, reprisa sua performance, dessa vez como diretora do Elite Way.

Giovanna Grigio, atriz brasileira famosa por performances em Chiquititas, Malhação e As Five, interpreta Emilia.

Trailer de Rebelde na Netflix

A Netflix divulgou teasers musicais, prévias e trailers de Rebelde. Confira abaixo o trailer oficial legendado da série.

Rebelde está disponível na Netflix a partir de 5 de janeiro.