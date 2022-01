Revelação de O Pacificador deixa Liga da Justiça envergonhada

Alerta de spoilers

Pacificador revela, no fim do terceiro episódio, que as borboletas infiltraram sociedades em diversos continentes, mas até esse ponto era um grande mistério a natureza do Projeto Borboleta. Com isso, a série do HBO Max deixa a Liga da Justiça envergonhada.

A série indica que as borboletas serão um problema da ARGUS no universo DC, mas é algo que a Liga da Justiça já deveria ter combatido. Afinal, o Batman usava os recursos dele para acompanhar as ações de metahumanos.

Com isso, os sistemas do herói deveriam ter notado a atividade das borboletas. Vale apontar que a Liga da Justiça tem como responsabilidade proteger o mundo de ameaças alienígenas e outros vilões.

Tendo em vista o número de borboletas, isso já deveria estar acontecendo na Terra há tempos. Com isso, a Liga da Justiça acabou deixando a peteca cair, ignorando uma invasão global.

Vamos ver se os personagens de Pacificador conseguirão resolver esse grande problema sozinhos.

Pacificador está na HBO Max

Pacificador, série derivada de O Esquadrão Suicida, chega na HBO Max com capítulos semanais. A produção é desenvolvida por James Gunn.

Nos eventos de O Esquadrão Suicida, o Pacificador acaba se voltando contra o resto da equipe por ordem de Amanda Waller. Isso resulta no Pacificador sendo deixado para morrer pelo Sanguinário.

Após a história do filme, o personagem de John Cena sobrevive e é recrutado para um programa especial como agente solo, formando a base da série para a HBO Max.

Enquanto Pacificador expande o universo da DC, ainda não se sabe se realmente terá conexões significativas com outras produções além de O Esquadrão Suicida.

A série do Pacificador é estrelada por John Cena. Ele é mais conhecido por sua carreira de sucesso na WWE.

Pacificador está disponível na HBO Max.