Revelado por que personagem de Bob Esponja sempre aparece diferente

Entre os principais atrativos de Bob Esponja, estão seus personagens coadjuvantes. Muitas vezes, figuras que participam de poucos episódios acabam lembradas eternamente por fãs. Esse é o caso do Velho Jenkins, que já apareceu com visuais diferentes em diversos momentos da animação. Mas por que o look do personagem muda tanto? O site Screen Rant explica tudo que você precisa saber; veja abaixo.

Em Bob Esponja – animação lançada pela Nickelodeon de 1999 até hoje – espectadores de todas as idades têm a oportunidade de visitar a divertida Fenda do Bíquini, lar do personagem titular e de seus amigos.

Continua depois da publicidade

A cidade submersa é povoada por divertidos peixes e outras criaturas, como a esquilo Sandy e o crustáceo Sr. Sirigueijo. Como de costume em animações do tipo, cada episódio acompanha uma aventura diferente dos protagonistas.

Em mais de uma década de exibição, Bob Esponja contou com interações divertidas com muitos moradores da Fenda do Biquíni, e um deles, é o inesquecível Velho Jenkins.

As mudanças de Velho Jenkins em Bob Esponja

O Velho Jenkins (Old Man Jenkins) apareceu pela primeira vez na 2ª temporada de Bob Esponja, mas sua estreia “oficial” aconteceu no terceiro ano da série.

No episódio, o personagem foi creditado como “Fazendeiro Jenkins”, e serviu como o principal antagonista do episódio.

“Eu disse que nada que bom viria desse povo da cidade e dessas máquinas voadoras”, afirma o personagem em seu episódio de estreia.

Desde então, o Velho Jenkins apareceu em diversos episódios de Bob Esponja, sempre em papéis diferentes.

Fãs apontaram que o visual do Velho Jenkins muda a cada capítulo, e de acordo com o site Screen Rant, essa transformação pode ser explicada pela origem do personagem.

A justificativa é bastante simples: o nome “Velho Jenkins” foi usado como nomenclatura genérica para diversos personagens, na maioria das vezes, peixes idosos com óculos.

A primeira versão desse personagem apareceu na temporada de estreia da série, como um dos companheiros do Homem-Sereia e Mexilhãozinho na casa de repouso.

Segundo um canal do YouTube especializado em Bob Esponja, 5 peixes diferentes já foram identificados como Velho Jenkins – às vezes no mesmo episódio.

No capítulo “Chame a Polícia”, por exemplo, dois Velhos Jenkins diferentes aparecem na mesma sala de interrogatório.

O canal também dá a entender que todos os Velhos Jenkins da Fenda do Bíquini são imortais, algo que provavelmente está ligado à Fórmula Secreta do Hambúrguer de Siri.

No Brasil, Bob Esponja tem 3 temporadas disponíveis na Netflix. Outros episódios da série podem ser assistidos no Paramount+.