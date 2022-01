Rue pode ter tomado a decisão mais mortal de todas em Euphoria

Alerta de spoilers

Rue já cometeu muitos erros em Euphoria e o maior deles pode ter sido feito no terceiro episódio da segunda temporada da série da HBO.

Depois de passar um tempo com Fez e Ashtray, Rue acha que é uma gangster e por isso, foi até eles com uma oferta, que foi recusada.

Como resultado, ela foi por trás do traficante dela, Laurie, e arranjou um contrato por conta própria. Ela segue o próprio caminho e consegue convencer Laurie, que dá para ela uma mala no valor de US$ 10 mil em drogas.

No entanto, Laurie deixou claro que se Rue não pagar a tempo, ela a mataria. Isso pode trazer sérias consequências para a personagem de Zendaya.

Ela pode não conseguir pagar a tempo e Fez com certeza não vai gostar de ter sido passado para trás. Eventualmente, Rue deve passar por eventos traumáticos.

Euphoria está disponível no HBO Max no Brasil

A série estrelada por Zendaya tem exibição simultânea no Brasil em relação à transmissão original. Com isso, o HBO Max exibe capítulos semanais do programa.

Euphoria é uma série dramática criada e escrita por Sam Levinson para a HBO.

O seriado segue um grupo de estudantes do ensino médio por meio de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor, identidade e trauma.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outras estrelas.

